Monsoon diseases: बरसात के मौसम में इन 6 बीमारियों से हो जाएं सावधान, इन बातों का रखें ख़ास ध्यान

Health in rainy season: बरसात के मौसम में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, फूड पॉयज़निंग जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलती हैं। ऐसे में सिर्फ भीगने से नहीं, बल्कि लापरवाही से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मौसम में किन बीमारियों से बचकर रहना ज़रूरी है और कैसे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: September 3, 2025 23:20:22 IST

Health in rainy season: बारिश की बूंदें मौसम को खुशनुमा बनाने के साथ-साथ कई बीमारियों को पनाह भी देती है। पर्याप्त धुप नहीं मिलने की वजह से नमी और गंदगी कई बीमारियों की वजह बन जाती है। बरसात के मौसम में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, फूड पॉयज़निंग जैसी बीमारियाँ तेजी से फैलती हैं। ऐसे में सिर्फ भीगने से नहीं, बल्कि लापरवाही से भी आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मौसम में किन बीमारियों से बचकर रहना ज़रूरी है और कैसे आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।

इन बीमारियों का फैलने का रहता है खतरा 

  1. त्वचा संक्रमण: स्कीन इंफेक्शन या त्वचा संक्रमण ये गंदे पानी में ज्यादा देर रहने या बारिश के पानी में देर तक भीगने से भी हो सकता है। यह एक फंगल संक्रमण है। इसमें खुजली, लाल चकत्ते, त्वचा में जलन या दुर्गंध आ सकती है।
  2. वायरल बुखार आपको मौसम में बदलाव की वजह से हो सकता है साथ ही कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्युनिटी सिस्टम का कमजोर होना भी कहते हैं , इसके कारण भी वायरल संक्रमण तेज़ी से फैलता है। इसका लक्षण बुखार लगना, गले में खराश, बदन दर्द, नाक बहना इत्यादि है। 
  3. डेंगू का खतरा भी बरसात के मौसम में बढ़ जाता है। यह पानी में पनपने वाले मच्छरों के काटने से फैलता है। यह बीमारी तेज़ बुखार, बदन दर्द, सिरदर्द, प्लेटलेट्स की कमी के कारण होती है।
  4. मलेरिया मादा एनोफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है। इसका खतरा भी बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। क्योंकि जल जमाव की वजह से उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, इस बीमारी के लक्षण में कंपकंपी, पसीना आना, सिरदर्द, थकान शामिल है।
  5. टाइफाइड गंदे या संक्रमित पानी और खराब खाना खाने से हो सकता है। इसके लक्षण में लगातार बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, भूख न लगना शामिल है।
  6. हेपेटाइटिस भी संक्रमित भोजन या पानी से फैलता है और लीवर को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में आँखों और पेशाब का पीला पड़ना, थकान, उल्टी, भूख न लगना आदि लक्षण दिखाई देते हैं।

बारिश में बीमारियों से कैसे बचें?

अब बात आती है कि बारिश के मौसम में ऐसे बीमारियों से कैसे बचें

मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए, घर के आसपास या घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें।

अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और फ़ास्ट फ़ूड खाने से बचें।

साफ़ और उबला हुआ पानी पिएँ।

साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखें और हाथ धोते रहें।

