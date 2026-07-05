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मानसून में फूड पॉइजनिंग की समस्या क्यों बढ़ जाती है? हैरान कर देंगे 5 बड़े कारण, कौन-सी चीजें खाने से परहेज करें

Food poisoning Cause during Monsoon: हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, मानसून में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब होने लगता है. ऐसे में खानपान को लेकर विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, बरसात में फूड पॉइजनिंग का खतरा क्यों बढ़ता है? किन चीजों के सेवन से बचें?

By: Lalit Kumar | Published: July 5, 2026 4:11:58 PM IST

जानिए, बरसात में फूड पॉइजनिंग की समस्या क्यों बढ़ जाती है? (Canva)
जानिए, बरसात में फूड पॉइजनिंग की समस्या क्यों बढ़ जाती है? (Canva)


Food poisoning Cause during Monsoon: देश के लगभग सभी राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है. बारिश की फुहारें और ठंडी हवाएं मानसून को बेहद खुशनुमा बना देती हैं, लेकिन यही मौसम आपकी सेहत पर भारी भी पड़ सकता है. अगर इस दौरान थोड़ी-सी लापरवाही बरती जाए, तो स्वाद के चक्कर में फूड पॉइजनिंग, दस्त, उल्टी, पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी समस्याएं आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती हैं. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, मानसून में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब होने लगता है. ऐसे में खानपान को लेकर विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, बरसात में फूड पॉइजनिंग का खतरा क्यों बढ़ता है? किन चीजों के सेवन से बचें? इस बारे में बता रही हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ की डाइटिशियन प्रीती पांडेय-  

बरसात में क्यों बढ़ता फूड पॉइजनिंग का खतरा

1. तेजी से बढ़ते हैं बैक्टीरिया: बारिश के मौसम में वातावरण में नमी अधिक रहती है, जो बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती है. यही कारण है कि दूध, दही, पका हुआ भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो सकते हैं. इन्हें खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है.

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2. दूषित पानी: मानसून के दौरान कई जगहों पर पीने का पानी दूषित हो सकता है. इस पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस पेट में संक्रमण पैदा कर सकते हैं. इसलिए हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए.

3. स्ट्रीट फूड: बारिश के मौसम में चाट, गोलगप्पे, कटे हुए फल और खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए. खुले वातावरण में रखे इन खाद्य पदार्थों पर धूल, मक्खियां और बैक्टीरिया आसानी से जमा हो जाते हैं.

4. कमजोर पाचन क्षमता: विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी पड़ सकती है. ऐसे में ज्यादा तला-भुना, मसालेदार और भारी भोजन पेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है और संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है.

5. बासा भोजन करना: कई घंटों पहले बना हुआ या सही तरीके से स्टोर न किया गया भोजन बारिश के मौसम में जल्दी खराब हो जाता है. ऐसा भोजन खाने से पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इन चीजों से बनाएं दूरी

  • खुले में बिकने वाला स्ट्रीट फूड.
  • कटे हुए फल और बिना ढके खाद्य पदार्थ.
  • बासी या कई घंटे पहले बना हुआ खाना.
  • बिना उबाला या बिना फिल्टर किया हुआ पानी.
  • अधिक तला-भुना, मसालेदार और ऑयली भोजन.
  • गंदी जगहों पर मिलने वाले जूस, शरबत और बर्फ से बने पेय.
  • स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये आदतें

मानसून में ऐसे रहें सेहतमंद

  • बारिश के मौसम में हमेशा ताजा और घर का बना भोजन करें. 
  • फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं.
  • खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को साबुन से साफ करें.
  • पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं और भोजन को सही तापमान पर स्टोर करें. 
  • यदि उल्टी, दस्त, तेज बुखार या लगातार पेट दर्द होने पर डॉक्टर से मिलें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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