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उबला, भुना या फिर उबला… कैसा भुट्टा खाना सेहत के लिए अधिक फायदेमंद, किन लोगों को खाने से बचना चाहिए

Boiled vs Roasted Corn: बरसात का मौसम और भुट्टे की खुशबू, दोनों का साथ हर किसी को लुभाता है. सड़क किनारे अंगारों पर सिकता भुट्टा इस मौसम का स्वाद दोगुना कर देता है. किसी के हाथ में भुना भुट्टा तो किसी के हाथ उबला भुट्टा होता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि उबला, भुना या स्टीम भुट्टा में से सेहत के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन-सा है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 16, 2026 4:25:54 PM IST

किन लोगों के लिए कैसा भुट्टा खाना फायदेमंद. (AI)
किन लोगों के लिए कैसा भुट्टा खाना फायदेमंद. (AI)


Boiled vs Roasted Corn: बरसात का मौसम और भुट्टे की खुशबू, दोनों का साथ हर किसी को लुभाता है. सड़क किनारे अंगारों पर सिकता भुट्टा इस मौसम का स्वाद दोगुना कर देता है. किसी के हाथ में भुना भुट्टा तो किसी के हाथ उबला भुट्टा होता है. दरअसल, भुट्टा सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी मिनरल्स का भी बेहतरीन स्रोत है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि उबला, भुना या स्टीम भुट्टा में से सेहत के लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन-सा है? हालांकि, इसे खाने का तरीका और आपकी सेहत की स्थिति, दोनों ही इसके फायदे और नुकसान तय करते हैं. अगर आपको डायबिटीज, गैस, पाचन संबंधी परेशानी या दांतों की समस्या है, तो भुट्टा खाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, किस तरह का भुट्टा किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? किन लोगों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए? आइए जानते हैं इस बारे में-

भुट्टा खाने का सही तरीका क्यों है जरूरी?

बरसात में भुट्टा स्वाद के साथ-साथ पोषण भी देता है. लेकिन, इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से और अपनी सेहत के अनुसार खाया जाए. क्योंकि, हर व्यक्ति की पाचन क्षमता और जरूरतें अलग होती हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किसे उबला भुट्टा खाना चाहिए, किसके लिए भाप में पका मक्का बेहतर है और किन लोगों को इसकी मात्रा सीमित रखनी चाहिए.

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वेट लॉस जर्नी वालों के लिए बेहतर क्या?

अगर आप बार-बार भूख लगने या बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो भुट्टा हेल्दी स्नैक बन सकता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है। साथ ही इसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं।

पाचन की समस्या वालों के लिए क्या?

जिन लोगों को अक्सर गैस, पेट फूलना या अपच की शिकायत रहती है, उनके लिए उबला या हल्का स्टीम किया हुआ भुट्टा ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। यह अपेक्षाकृत नरम होता है और पचाने में आसान हो सकता है। हालांकि शुरुआत में कम मात्रा से सेवन करना बेहतर रहता है।

ब्लड शुगर वाले लोग भुट्टा कैसे खाएं?

यदि आपको डायबिटीज है या ब्लड शुगर नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो भुट्टा सीमित मात्रा में खाएं. उबला या स्टीम किया हुआ भुट्टा, बिना मक्खन और अतिरिक्त मसालों के अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प हो सकता है. इसे संतुलित भोजन का हिस्सा बनाकर खाना अधिक उपयुक्त माना जाता है.

आंखों की सेहत के लिए कैसे खाएं भुट्टा?

मक्के में ऐसे नेचुरल कैरोटिनॉयड्स पाए जाते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए लाभकारी माने जाते हैं. इसलिए भाप में हल्का पका हुआ भुट्टा पोषण बनाए रखने के लिहाज से अच्छा विकल्प हो सकता है. 

स्वाद बढ़ाने के चक्कर में न करें ये गलती

भुट्टे का असली फायदा तभी मिलता है, जब इसे ज्यादा मक्खन, चीज, मेयोनीज़ या अधिक नमक और मसालों के साथ न खाया जाए. बहुत ज्यादा जला हुआ भुट्टा भी नियमित रूप से खाने से बचना चाहिए. हमेशा ताजा, साफ और अच्छी तरह पका हुआ भुट्टा ही चुनें.

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