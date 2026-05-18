Monsoon Diet: मानसून आते ही बढ़ जाता कई बीमारियों का खतरा, भूलकर भी इन 5 चीजों का न करें सेवन, वरना…

Monsoon Diet Tips: देशभर में गर्मियों का मौसम अपने पूरे सितम पर है. अब जल्द ही सभी राज्यों में मानसून दस्तक देने वाला है. गर्मी के बाद बारिश का मौसम जितना सुहावना, उतना ही नुकसानदायक भी होता है. क्योंकि, इसी मौसम में सबसे ज्यादा डेंगू, मलेरिया और फ्लू जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण मच्छरों की भरमार और संक्रमण युक्त चीजों का सेवन करना है. ऐसे में हेल्दी चीजों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. अब सवाल है कि आखिर, बरसात में बीमारियों का जोखिम अधिक क्यों बढ़ जाता है? बरसात में किन चीजों को नहीं खाना चाहिए? इस बारे में बता रहीं हैं फैमिली डाइट क्लीनिक लखनऊ की क्लीनिकल डाइटिशियन श्रद्धा श्रीवास्तव-

बरसात में क्यों बढ़ जाता है बीमारियों का जोखिम?

मानसून में बीमारियों का जोखिम अधिक क्यों बढ़ जाता है? ये सवाल आपका भी हो सकता है. इस पर हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, बारिश में सब्जियों और फलों में छोटे-छोटे कीड़ों के पनपने का समय होता है. धीरे-धीरे ये कीड़े प्रजनन करते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ने लगती है. इसलिए एक्सपर्ट बरसात में कुछ ऐसी ही चीजों को न खाने की सलाह देते हैं.

मानसून में किन 5 चीजों का खाने से बचें

हरी पत्तेदार सब्जियां: बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां सेहत के अनुकुल नहीं होती है. इसलिए जितना संभव हो, पत्ता गोभी, साग, पालक आदि का सेवन न करें. बता दें कि, मानसून का तापमान बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देता है. इससे पेट से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ता है. ऐसे में करेला, घिया, तोरी और टिंडा जैसी सब्जियां बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

तली और मसालेदार चीजें: बारिश शुरू होते ही ज्यादातर लोग तली और मसालेदार चीजों का सेवन शुरू कर देते हैं. लेकिन, ऐसा करना गलत है. आपको बता दें कि, तला हुआ और मसालेदार भोजन शरीर में फैट और पित्त को बढ़ाता है. ऐसे में जितना संभव हो, पकौड़े, समोसे या तली हुई चीजों से भी बचाव करें. क्योंकि, इस तरह की चीजें डायरिया और डायजेशन को खराब कर सकती हैं.

सलाद: सलाद में कच्ची सब्जियों का यूज किया जाता है. बरसात में ये कच्ची सब्जियां खाने से बैक्टीरिया और छोटे जीवाणु को प्रवेश मिलता है जो बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन का कारण बनता है. इसलिए बारिश के मौसम के दौरान सलाद खाने से बचना चाहिए. हालांकि, सलाद की जगह उबली या पकी हुई सब्जियां खाएं. ऐसा करने से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद मिलती है.

सी फूड: बरसात के मौसम में कई चीजों के परहेज की सलाह दी जाती है. सी फूड जैसे मछली या प्रॉन्स भी इसमें शामिल हैं. दरअसल, मानसून में समुद्री जीवों के लिए प्रजनन का समय होता है. इसके बाद इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है. ऐसे में इनके सेवन से फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. ओमेगा-3 फैटी एसिड की भरपाई के लिए डाइटिशियन की सलाह से चीया सीड्स, नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं.

दही और मट्ठा: बरसात के मौसम में दही और मट्ठे के सेवन से भी बचना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, इस तरह की चीजों की प्रकृति ठंडी होती है. ये साइनसाइटिस को बढ़ावा देता है. इससे हेल्थ से जुड़ीं परेशानियां हो सकती हैं. इसके अलावा, ज्यादा फ्रीज में रखी चीजों को भी खाने से बचें.