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बारिश में उदासी और थकान को न करें नजरअंदाज, मॉनसून ब्लूज हो सकता है कारण; जानें बचने के आसान उपाय

Monsoon Blues Symptoms & Tips: बारिश का मौसम हर किसी को सुकून नहीं देता. जहां कुछ लोग फुहारों का आनंद लेते हैं, वहीं कई लोगों का मूड इस मौसम में अचानक बदलने लगता है.इसका कारण मॉनसून ब्लूज हो सकता है,आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: July 10, 2026 5:13:31 PM IST

क्या होता है मॉनसून ब्लूज?
क्या होता है मॉनसून ब्लूज?


Monsoon Blues Symptoms & Tips: बारिश का मौसम हर किसी को सुकून नहीं देता. जहां कुछ लोग फुहारों का आनंद लेते हैं, वहीं कई लोगों का मूड इस मौसम में अचानक बदलने लगता है. बिना किसी वजह के उदासी, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगना जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे हल्के में लेने की बजाय इसकी वजह समझना जरूरी है. इसे आमतौर पर मॉनसून ब्लूज कहा जाता है.

क्या होता है मॉनसून ब्लूज?

मॉनसून ब्लूज कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि बारिश के मौसम में होने वाला मूड बदलाव है. लगातार बादल छाए रहना, धूप की कमी, घर के अंदर ज्यादा समय बिताना और रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में व्यक्ति खुद को पहले की तुलना में ज्यादा थका हुआ, उदास या चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है.

कैसे पहचानें इसके लक्षण?

अगर बारिश के मौसम में बिना किसी खास वजह के लगातार उदासी महसूस हो, किसी काम में मन न लगे, शरीर में सुस्ती बनी रहे या लोगों से मिलने-जुलने का मन न करे, तो यह मॉनसून ब्लूज़ का संकेत हो सकता है. कुछ लोगों की नींद और भूख में भी बदलाव देखने को मिलता है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है.

बारिश का मौसम मूड को क्यों प्रभावित करता है?

विशेषज्ञों के अनुसार, कई दिनों तक धूप न निकलने से शरीर की जैविक घड़ी (Body Clock) और मूड से जुड़े हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा कम शारीरिक गतिविधि, लंबे समय तक घर के अंदर रहना और लगातार नमी वाला वातावरण भी मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है.

मॉनसून ब्लूज से कैसे बचें?

बारिश के मौसम में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, जितना शारीरिक स्वास्थ्य का. कोशिश करें कि दिन में कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में जरूर बिताएं. हल्की वॉक, योग या एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं और अपनी पसंद का कोई शौक भी जारी रखें. नियमित समय पर सोना और जागना भी मूड को संतुलित रखने में मदद करता है.

खानपान भी निभाता है अहम भूमिका

मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है. मौसमी फल, हरी सब्जियां और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ मूड सुधारने में भी मदद करते हैं. वहीं जंक फूड, बहुत ज्यादा मीठा और जरूरत से अधिक कैफीन का सेवन सीमित रखना बेहतर माना जाता है.अगर उदासी, थकान या चिड़चिड़ापन दो सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बना रहे, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें, नींद या भूख में बड़ा बदलाव आए या नकारात्मक विचार लगातार आने लगें, तो किसी मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेना जरूरी है.

Tags: Mental HealthMonsoon BluesRainy Season HealthSeasonal Depression
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