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एनर्जी बूस्टर है ये चीज! रात बिस्तर पर जाने से पहले दूध में मिलाकर पी जाएं, फिर फायदे जान रह जाएंगे हैरान

Milk with Saffron for men: हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि खराब लाइफस्टाइल का असर पुरुषों की ऊर्जा, स्टैमिना और ओवरऑल हेल्थ पर भी देखने को मिल सकता है. कई पुरुष कम उम्र में ही थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का अनुभव करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और लाइफस्टाइल बिगड़ सकती है.  ऐसी स्थिति में लोग तरह-तरह के सप्लीमेंट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं. हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थ भी संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को जरूरी पोषण दे सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 3, 2026 8:19:01 PM IST

जानिए, केसर वाला दूध पीने के फायदे. (AI)
जानिए, केसर वाला दूध पीने के फायदे. (AI)


Milk with Saffron for men: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनियमित खानपान, तनाव और पर्याप्त नींद की कमी का असर धीरे-धीरे सेहत पर दिखाई देने लगा है. इसका प्रभाव महिलाओं और पुरुषों दोनों पर पड़ता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि खराब लाइफस्टाइल का असर पुरुषों की ऊर्जा, स्टैमिना और ओवरऑल हेल्थ पर भी देखने को मिल सकता है. कई पुरुष कम उम्र में ही थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का अनुभव करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और लाइफस्टाइल बिगड़ सकती है.  ऐसी स्थिति में लोग तरह-तरह के सप्लीमेंट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं. हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थ भी संतुलित आहार का हिस्सा बनकर शरीर को जरूरी पोषण दे सकते हैं. इन्हीं में से एक है केसर और दूध का कॉम्बिनेशन, जिसे लंबे समय से आयुर्वेद और पारंपरिक खानपान में पौष्टिक पेय माना जाता रहा है. अब सवाल है कि आखिर, केसर वाला दूध सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है? केसर-दूध से कौन-कौन से पोषक तत्व मिलते हैं? इस कॉम्बिनेशन से कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

केसर दूध पीने से क्या पोषक तत्व मिलेंगे?

विशेषज्ञों के अनुसार, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12 और अन्य जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि केसर में एंटीऑक्सीडेंट और कई जैव सक्रिय यौगिक मौजूद होते हैं. दोनों का संयोजन शरीर को पोषण देने के साथ-साथ सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. हालांकि केसर वाला दूध दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन कई लोग इसे रात में सोने से पहले पीना पसंद करते हैं. माना जाता है कि गुनगुना दूध शरीर को आराम पहुंचाने में मदद करता है और अच्छी नींद का समर्थन कर सकता है. पर्याप्त नींद मिलने से अगले दिन शरीर अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है. 

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डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक, नोएडा की क्लीनिकल डाइटिशियन खुशबू शर्मा के अनुसार, अगर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवनशैली के साथ सीमित मात्रा में केसर वाला दूध लिया जाए, तो यह पुरुषों की ओवरऑल हेल्थ और ऊर्जा को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकता है. हालांकि, यदि किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी, लैक्टोज असहिष्णुता या कोई गंभीर बीमारी है, तो इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए. 

एनर्जी बूस्टर है ये चीज! रात बिस्तर पर जाने से पहले दूध में मिलाकर पी जाएं, फिर फायदे जान रह जाएंगे हैरान

रात सोने से पहले क्यों पीएं केसर वाला दूध?

डाइटिशियन बताती हैं कि, केसर वाला दूध रात में सोने से पहले पीना अधिक फायदेमंद है. बता दें कि, केसर और दूध का मिश्रण शरीर को रिलेक्स देता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है. केसर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तनाव को कम करने में मदद करते हैं और दूध कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिससे शरीर की रिकवरी होती है. यह संयोजन प्रजनन स्वास्थ्य और यौन शक्ति को बढ़ावा देने में सहायक है.

रात में केसर वाला दूध पीने से क्या होगा

  • एक्सपर्ट बताती हैं कि, जिन पुरुषों को हमेशा कमजोरी या फिर थकान महसूस रहती है, उन्हें रात में सोने से पहले केसर वाला दूध जरूर पीना चाहिए. बता दें कि, केसर-दूध के कॉम्बिनेशन से शरीर को एनर्जी मिलती है. साथ ही, पुरुषों की शारीरिक कमजोरी की समस्या भी दूर होती है.
  • काफी लोग दूध में चीनी की बजाय शहद मिलाकर पीते हैं. जो लोग भी ऐसा करते हैं, उन्हें कई फायदे होते हैं. शहद एक नेचुरल स्वीटनर है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. शहद गले में खराश, कफ कम करने में कारगर है. शहद दूध का कॉम्बो टेस्टी तो लगता ही है, रात में सोने से पहले एक गिलास पी लेने से अच्छी नींद भी आती है.
  • रोजाना सोने से पहले आप केसर वाला दूध पीते हैं, तो इससे आपके शरीर को गर्मी मिलती है. यह सर्दियों के दौरान होने वाली शिकायत को दूर कर सकता है. इससे खांसी, सर्दी और जुकाम को दूर किया जा सकता है. साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स भी दूर हो सकती हैं.
  • केसर वाला दूध आपकी कामेच्छा को बढ़ाने में मददगार हो सकता है. दरअसल, केसर में कामोत्तेजक गुण होते हैं. यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए फायदेमंद है. दूध और केसर लेने से शादीशुदा पुरुषों को अपना यौन जीवन बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. आप चाहें तो दूध के साथ किशमिश भी ले सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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