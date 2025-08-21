दूध की मलाई डाल लें ये जादुई चीजें, ग्लास की तरह निखरने लगेगा आपका चेहरे…लगाते ही चमचमा जाएगी त्वचा

Skin Care: दादी-नानी के जमाने में दूध की मलाई से उबटन तैयार करके चेहरे पर लगाया जाता था। यह मलाई सफेद या पीले रंग की होती है। दूध की मलाई त्वचा पर लगाने से यह मैल और डेड स्किन सेल्स को हटा देती है। मलाई के इस्तेमाल से त्वचा को जरूरी नमी मिलती है और यह स्किन को प्राकृतिक निखार उपलब्ध कराती है। आईए जानते है, किस तरह मलाई से फेस पैक्स बनाकर चेहरे पर लगाए जा सकते हैं।

स्किन के लिए मलाई के फेस पैक्स

चेहरे पर सादा मलाई भी लगाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हथेली पर मलाई डालें और इसे चेहरे पर लगाकर मलना शुरू करें। लगभग 2 से 3 मिनट तक मलाई को चेहरे पर मलें। आपको नजर आएगा कि त्वचा से डेड स्किन सेल्स झड़कर गिरने लगी हैं। इसके बाद चेहरा धो लें। चेहरा एक दम खिला हुआ नजर आने लगेगा।

मलाई और बेसन का फेसपैक

फेस पैक बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन लें और उसमें लाई डालकर फेस पैक बना लें। इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। हफ्ते में एक से दो बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आपकी स्किन के लिए जादुई साबित हो सकता है।

मलाई और शहद

अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए यह फेस पैक कैफी काम आ सकता है। इस फेस पैक को बनाने के लिए मलाई और शहद को बराबर मात्रा में डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इसे चेहरे पर लगा लें और 20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। आपकी स्किन खिली हुई और खूबसूरत नजर आएगी।

मलाई और नींबू का रस

अगर चेहरे पर गंदगी जमी हुई दिखने लगी है और लगता है कि डेड स्किन सेल्स जम चुके हैं तो यह फेस पैक आपके बड़े काम का साबित होता है। मलाई और नींबू को साथ मिलाकर कुछ मिनट चेहरे पर लगाकर रखें। फिर 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें।