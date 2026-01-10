Milk-Banana Combination:दूध के साथ केला कितना खतरनाक? गलती से भी न लें ये कॉम्बिनेशन, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Milk And Banana Combination: अकसर जिम जाने वाले युवा और कसरत करने वाले युवा दूध के साथ केला लेते हैं या फिर बनाना शेक, सिर्फ यही नहीं बल्कि वजन बढ़ाने के लिए भी दूध और केला लिया जाता है. जी हाँ दूध के साथ केला खाना बहुत से लोगों का पसंदीदा नाश्ता है. कुछ लोग नाश्ते में पहले केला खाते हैं और फिर दूध पीते हैं (दूध और केले का कॉम्बिनेशन). लेकिन क्या आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि क्या दूध और केले का कॉम्बिनेशन ठीक है या नहीं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे एक आइडियल कॉम्बिनेशन माना जाता है जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों देता है. जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वे भी दूध के साथ केला खाते हैं या उन्हें अक्सर ऐसा करने की सलाह दी जाती है. अलग-अलग मॉडर्न नाश्ते के ऑप्शन के चलते दूध और केले को एक साथ खाने का चलन भी बढ़ा है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि कभी-कभी यह कॉम्बिनेशन फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है?

एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है?

आचार्य बालकृष्ण सलाह देते हैं कि केले और दूध को कभी भी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए. अगर आप दोनों को अपने नाश्ते में शामिल करना चाहते हैं, तो आप पहले केला खा सकते हैं और फिर कुछ देर बाद दूध पी सकते हैं. बहुत से लोग अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के मकसद से भी दूध और केला एक साथ देते हैं. आचार्य बालकृष्ण के अनुसार, यह भी गलत तरीका है.

केले और दूध एक साथ क्यों नहीं खाने चाहिए?

अपने YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में, आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार, केले और दूध अलग-अलग गुणों वाले भोजन हैं. इसलिए, इन्हें एक साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं, खासकर गैस और पेट फूलना, बढ़ सकती हैं. गैस की समस्या आज कल हर किसी को होती है. ऐसे में अगर आप दूध और केले को साथ लेते हैं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है.

जानें इसका नुक्सान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलग से, केले और दूध का कॉम्बिनेशन शरीर में बलगम का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, जिससे खांसी, सर्दी और सांस की दिक्कतें हो सकती हैं. अस्थमा या एलर्जी वाले लोगों को खासकर इस कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए.

वैज्ञानिक नजरिया

वैज्ञानिक और एक्सपर्ट दूध और केले को एक साथ खाने के बारे में एक ही राय रखते हैं. कुछ स्टडीज़ के अनुसार, दूध और केला दोनों सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें एक साथ खाने से नुकसान हो सकता है. यह कॉम्बिनेशन डाइजेशन और साइनस पर असर डाल सकता है, और एलर्जी के लक्षणों को भी खराब कर सकता है. कुछ लोगों को, खासकर खाली पेट दूध और केला खाने के बाद उल्टी और लूज़ मोशन हो सकते हैं. इसलिए, इन दोनों चीज़ों को एक साथ खाने से बचें. आप इन्हें थोड़े गैप के साथ खा सकते हैं.

केले के साथ क्या-क्या नहीं खाएं ?

1. दूध और दही

केला और दूध/दही का कॉम्बिनेशन स्वाद में भले ही अच्छा लगे, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन को धीमा कर देता है. इससे गैस, बलगम, भारीपन और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर ठंड के मौसम में.

2. खट्टे फल (संतरा, नींबू , मौसंबी )

केला और खट्टे फल साथ खाने से पेट में एसिड का संतुलन बिगड़ सकता है. इससे एसिडिटी, मितली और पेट दर्द की शिकायत हो सकती है.

3. नमकीन या तले-भुने खाद्य पदार्थ

केले के साथ चिप्स, नमकीन या तला-भुना खाना पाचन तंत्र पर ज़ोर डालता है. यह कॉम्बिनेशन कब्ज, गैस और पेट फूलने का कारण बन सकता है.

4. मांस या अंडा

केला जल्दी पचने वाला फल है जबकि मांस और अंडा भारी होते हैं. दोनों को साथ खाने से पाचन असंतुलित हो सकता है और शरीर में टॉक्सिन बनने की संभावना बढ़ती है.

5. ठंडा पानी या बर्फ

केला खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना पाचन अग्नि को कमजोर करता है. इससे गले में खराश, सर्दी-जुकाम और अपच की समस्या हो सकती है.

