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दूध के साथ आप भी खाते हैं केला? तो जरा ठहरिए! पेट पर पड़ सकता है गंभीर असर, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Food Combos To Avoid: दूध और केला... दोनों को ही पौष्टिक और सेहतमंद खाद्य पदार्थ माना जाता है. यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में केले को दूध के साथ मिलाकर शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं. खासकर वजन बढ़ाने की कोशिश करने वालों के बीच यह कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट माना जाता है. लेकिन, क्या दूध और केले को एक साथ खाना या पीना हर किसी के लिए सही है?

By: Lalit Kumar | Published: August 4, 2026 7:53:03 PM IST

जानिए, क्या दूध और केला को एकसाथ खाना फायदेमंद है? (AI)
जानिए, क्या दूध और केला को एकसाथ खाना फायदेमंद है? (AI)


Food Combos To Avoid: दूध और केला… दोनों को ही पौष्टिक और सेहतमंद खाद्य पदार्थ माना जाता है. यही वजह है कि बहुत से लोग सुबह के नाश्ते में केले को दूध के साथ मिलाकर शेक बनाकर पीना पसंद करते हैं. खासकर वजन बढ़ाने की कोशिश करने वालों के बीच यह कॉम्बिनेशन काफी बेस्ट माना जाता है. लेकिन, क्या दूध और केले को एक साथ खाना या पीना हर किसी के लिए सही है? इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग हो सकता है.

दरअसल, केले में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि दूध प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों का स्रोत है. आधुनिक पोषण विज्ञान के लिहाज से दोनों को साथ लेने पर हर व्यक्ति को नुकसान हो, ऐसा जरूरी नहीं है. हालांकि, आयुर्वेद में खाद्य पदार्थों के संयोजन को लेकर अलग मत है. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार, दूध और केला एक साथ लेने से कुछ लोगों में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है.

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दूध और केला साथ क्यों नहीं खाना चाहिए?

आयुर्वेद के चरक संहिता के अनुसार, पाचन अग्नि या अग्नि, अच्छी सेहत की कुंजी है. दूध एक भारी और ठंडी चीज़ है, जबकि केले हल्के और आसानी से पच जाते हैं. लेकिन, कभी-कभी इन्हें एक साथ खाने पर पचाना मुश्किल माना जाता है. डॉक्टर बताती हैं कि, इन दोनों चीजों के पचने की दर अलग-अलग होती है. जब इन्हें एक साथ खाया जाता है, तो यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है. इससे पाचन प्रक्रिया धीमा होती है. यही नहीं, इससे फर्मेंटेशन हो सकता है, जिससे पाचन तंत्र पर और ज़्यादा दबाव पड़ता है.

दूध और केला खाने के नुकसान

आयुर्वेद में इसे ‘आम’ कहा जाता है, जिसका मतलब है अधूरा पाचन या टॉक्सिन्स. यह ‘आम’ समस्या को और बढ़ा देता है. इससे गैस, पेट फूलना, अपच और उल्टी हो सकती है. केला और दूध एक साथ खाने से न केवल पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बल्कि हमारे साइनस को भी प्रभावित करता है. साइनस के सिकुड़ने से कोल्ड, कफ और अन्य एलर्जी जैसी चीजें हो सकती हैं. इसके अलावा, दूध और केले दोनों ही कफ बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इन्हें एक साथ खाने से कफ और बढ़ जाता है, जिससे साइनस में जमाव और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. हालांकि, डॉक्टर ने यह भी साफ किया है कि इसका असर आपके पाचन तंत्र पर निर्भर करता है. केले और दूध एक साथ खाने से हमेशा के लिए कोई समस्या हो, यह ज़रूरी नहीं है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. इस पर अमल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

Tags: Health News Hindihealth tips
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