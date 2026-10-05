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Migraine: सिर्फ सिरदर्द नहीं है माइग्रेन! बार-बार होने वाला अटैक बेहद खतरनाक, बचाव के लिए अपनाएं ये 5 आसान नियम

Migraine: क्या तेज सिरदर्द, रोशनी से परेशानी, मतली या आवाज से चिढ़ आपको बार-बार परेशान करती है? अगर ऐसा है तो इसे सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज न करें. माइग्रेन केवल सिर में दर्द होने की समस्या नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की बढ़ी हुई संवेदनशीलता से जुड़ी स्थिति है.

By: Lalit Kumar | Published: October 5, 2026 4:30:05 PM IST

Migraine Headache
Migraine Headache


Migraine: क्या तेज सिरदर्द, रोशनी से परेशानी, मतली या आवाज से चिढ़ आपको बार-बार परेशान करती है? अगर ऐसा है तो इसे सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज न करें. माइग्रेन केवल सिर में दर्द होने की समस्या नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की बढ़ी हुई संवेदनशीलता से जुड़ी स्थिति है. खासकर ट्राइजेमिनोवास्कुलर सिस्टम (Trigeminovascular System) की हाइपरसेंसिटिविटी (Hypersensitivity) माइग्रेन अटैक में अहम भूमिका निभाती है. अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव करके माइग्रेन के अटैक की फ्रीक्वेंसी और उनकी तीव्रता को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है.

माइग्रेन में क्यों जरूरी है लाइफस्टाइल पर ध्यान?

दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल अग्रवाल (Dr. Rahul Agarwal) के मुताबिक, माइग्रेन के ट्रिगर हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं. किसी को नींद की कमी से परेशानी होती है, तो किसी को लंबे समय तक भूखे रहने, तनाव या कम पानी पीने से अटैक शुरू हो सकता है. इसलिए दवाओं के साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना भी बेहद जरूरी है. कुछ लोगों में सही मैनेजमेंट से सिरदर्द के अटैक और उनकी तीव्रता में 70–80% तक कमी लाने में मदद मिल सकती है.

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अटैक से बचाव के आसान तरीके

1. सोने-जागने का समय तय करें: माइग्रेन से परेशान लोगों के लिए नींद का रूटीन बहुत मायने रखता है. रोज देर से सोना, कम नींद लेना या जरूरत से ज्यादा सोना भी कुछ लोगों में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. इसलिए कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और सुबह उठें.

2. रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें: हल्की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. रोज करीब 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि तनाव कम करने और शरीर में एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करने में मदद कर सकती है. हालांकि बहुत ज्यादा या अचानक की गई कड़ी एक्सरसाइज कुछ लोगों में ट्रिगर बन सकती है.

3. खाना स्किप न करें: लंबे समय तक खाली पेट रहना या खाना देर से खाना माइग्रेन का ट्रिगर बन सकता है. ऐसा ब्लड शुगर में गिरावट की वजह से हो सकता है. इसलिए कोशिश करें कि भोजन समय पर करें और लंबे गैप से बचें.

4. पर्याप्त पानी पिएं: डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी भी सिरदर्द और माइग्रेन को बढ़ा सकती है. अपनी जरूरत और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पूरे दिन पर्याप्त पानी पीते रहें. सामान्य तौर पर 2.5 से 3 लीटर पानी का लक्ष्य कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन किडनी, हार्ट या अन्य बीमारी में डॉक्टर की सलाह जरूरी है.

5. तनाव और स्क्रीन टाइम घटाएं: तनाव माइग्रेन का एक आम ट्रिगर हो सकता है. लगातार मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन देखने से भी कुछ लोगों में परेशानी बढ़ सकती है. स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लें और गहरी सांस लेना, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसी तकनीकों को अपनाएं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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