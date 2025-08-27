ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को हुआ स्किन कैंसर, जानें कैसे होता है और क्या है इसका इलाज?

Michael Clarke Skin Cancer: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने सोशल मीडिया पर अपने स्किन कैंसर की जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर की, जिसने तहलका मचा दिया। वह लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में उनका ऑपरेशन भी हुआ है। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूक रहने को कहा है। माइकल क्लार्क ने फ़ेसबुक पर पोस्ट करके अपनी बीमारी की जानकारी देने के साथ-साथ लोगों से कैंसर के प्रति जागरूक रहने को भी कहा है।

उन्होंने लिखा- ‘ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर एक हकीकत है। अपनी त्वचा की जाँच करवाएँ। यह एक दोस्ताना सलाह है। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन मेरे मामले में नियमित जाँच और शुरुआती पहचान ज़रूरी है।’ उनकी इस पोस्ट के आलोक में, आइए जानते हैं कि यह स्किन कैंसर क्या है? क्या इसका इलाज संभव है?

स्किन कैंसर क्या है?

स्किन कैंसर तब होता है जब त्वचा की कोशिकाएँ असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। यह मुख्य रूप से सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने के कारण होता है, लेकिन यह त्वचा के उन हिस्सों पर भी हो सकता है जो आमतौर पर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आते। इस दौरान, त्वचा पर किसी नए उभार या धब्बे का बनना, या तिल के आकार, आकृति या रंग में बदलाव या त्वचा पर किसी उभार के लक्षण दिखाई देते हैं।

त्वचा कैंसर का कारण

त्वचा कैंसर का मुख्य कारण बहुत देर तक धूप में रहना है, खासकर जब आपको सनबर्न और छाले हो जाते हैं। सूरज की यूवी किरणें आपकी त्वचा में डीएनए को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे असामान्य कोशिकाएँ बनने लगती हैं। ये असामान्य कोशिकाएँ तेज़ी से अव्यवस्थित तरीके से विभाजित होकर कैंसर कोशिकाओं का समूह बनाती हैं।

त्वचा कैंसर लेंस का उपचार?

जैसा कि माइकल क्लार्क ने कहा, इसका इलाज करने से बेहतर है इसे रोकना, अगर आपको अपने शरीर में ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत जाँच करवाएँ। अगर इसका पता देर से चलता है, तो इसके इलाज के लिए कुछ थेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसे – क्रायोथेरेपी, एक्सिसनल सर्जरी, मोह्स सर्जरी, क्यूरेटेज और इलेक्ट्रोडेसिकेशन कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, फोटोडायनामिक थेरेपी आदि। इन सभी में, त्वचा कैंसर से प्रभावित त्वचा को अलग-अलग तरीकों से शरीर से निकाला जाता है या दवाओं से कैंसर को मार दिया जाता है।

