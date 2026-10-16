Mental health: डिप्रेशन, एंग्जायटी और नशे की लत… रिकवरी के लिए अलग-अलग नहीं, साथ में इलाज क्यों है जरूरी

Mental Health and Addiction: कई बार काम का दबाव, तनाव और मानसिक परेशानियां इंसान को ऐसी आदतों की ओर धकेल देती हैं, जिनसे उसे कुछ समय के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन धीरे-धीरे वही आदत परेशानी बढ़ाने लगती है. जैसे, कोई व्यक्ति दिनभर की चिंता और तनाव को कम करने के लिए शराब या तंबाकू का सहारा लेने लगता है. शुरुआत में उसे लगता है कि इससे मन हल्का हो रहा है, लेकिन समय के साथ यह आदत नशे की लत में बदल सकती है. इतना ही नहीं, नशे का सेवन उसकी एंग्जायटी और मानसिक परेशानी को भी बढ़ा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नशा छुड़ाना पर्याप्त है, या मानसिक सेहत का इलाज भी उतना ही जरूरी है?

मानस न्यूरोसाइकिएट्रिक सेंटर कानपुर के मनोचिकित्सक डॉ. तरुण निगम के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं और नशे की लत का एक साथ इलाज करना रिकवरी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. आइए जानते हैं इस परेशानी से जुड़ी कुछ और काम की बातें-

मानसिक सेहत और नशे की लत का क्या है कनेक्शन?

डिप्रेशन, एंग्जायटी और नशे की लत कई बार एक-दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं. मानसिक तनाव से परेशान व्यक्ति राहत पाने के लिए शराब या अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल शुरू कर सकता है. शुरुआत में इससे कुछ समय के लिए सुकून महसूस हो सकता है, लेकिन लंबे समय में नशा मानसिक परेशानियों को बढ़ा सकता है. इस तरह एक चक्र बन जाता है, जिसमें मानसिक परेशानी नशे की ओर ले जाती है और नशे का सेवन मानसिक स्थिति को और बिगाड़ सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति में इसके कारण और लक्षण अलग हो सकते हैं. इसलिए सही स्थिति समझने के लिए विशेषज्ञ की मदद जरूरी है.

सिर्फ नशा छुड़ाना क्यों पर्याप्त नहीं?

अगर किसी व्यक्ति का इलाज केवल नशे की आदत छुड़ाने पर केंद्रित है और उसकी एंग्जायटी या डिप्रेशन जैसी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके लिए रिकवरी बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. तनाव, भावनात्मक परेशानी और रोजमर्रा की चुनौतियां दोबारा नशे की ओर लौटने की आशंका बढ़ा सकती हैं. इसीलिए इलाज के दौरान नशे की निर्भरता के साथ-साथ उससे जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करना भी महत्वपूर्ण है. डॉक्टर मरीज की स्थिति, नशे के प्रकार और मानसिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत उपचार करा सकता है.

दवाओं से कैसे मिलती है मदद?

मनोचिकित्सक डॉ. तरुण निगम न्यूज नाइन को बताते हैं कि, नशे की निर्भरता के इलाज में दवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है. खासकर ओपिओइड की लत के उपचार में कुछ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं.

– मेथाडोन (Methadone): ओपिओइड की निर्भरता को नियंत्रित करने और विदड्रॉल के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है.

– ब्यूप्रेनॉर्फिन (Buprenorphine): नशे की तीव्र इच्छा और विदड्रॉल के लक्षणों को कम करने में मदद करती है.

– नाल्ट्रेक्सोन (Naltrexone): ओपिओइड के प्रभाव को रोकने में मदद करती है. कुछ परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल शराब की लत के उपचार में भी किया जाता है.

डॉ. तरुण निगम कहते हैं कि, इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही किया जाना चाहिए. ये सभी प्रकार के नशे के लिए एक जैसी या आपस में बदलकर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं नहीं हैं.

काउंसलिंग और परिवार का सहयोग भी जरूरी

नशे की लत का इलाज केवल दवाओं तक सीमित नहीं है. काउंसलिंग, मनोचिकित्सा और नियमित फॉलो-अप से व्यक्ति को तनाव संभालने, नशे की इच्छा पैदा करने वाले कारणों को पहचानने और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सकती है.

परिवार और दोस्तों का सहयोग भी महत्वपूर्ण है. नशे से जूझ रहे व्यक्ति को दोष देने या शर्मिंदा करने के बजाय उसकी परेशानी समझना और पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना शुरू या बंद न करें.)