अगर आपका भी पीरियड्स में सेक्स करने का है मन, तो एक बार जरूर जान लें एक्सपर्ट्स की ये राय

Period Sex: अगर आपका मन भी सेक्स करने का करता है, वो भी जब आपकी पार्टनर पीरियड से हो, तो एक बार एक्सपर्ट्स की राय इस मामले में जरूर लेनी चाहिए.

By: Shraddha Pandey | Published: October 1, 2025 10:56:06 PM IST

Expert advice period sex: पीरियड्स के दौरान सेक्स अक्सर एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग खुलकर डिस्कस नहीं करते. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर महिला और पुरुष दोनों हेल्दी हों, तो यह ज्यादातर मामलों में सुरक्षित हो सकता है. इसके अलावा, सेक्स कुछ महिलाओं के लिए क्रैम्प्स को कम करने और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मददगार भी साबित हो सकता है.

हालांकि, इस दौरान ब्लीडिंग की वजह से वेजाइना ज्यादा संवेदनशील होती है और संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है. इसलिए एक्सपर्ट्स ने कुछ आसान टिप्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके प्यार का समय सुरक्षित और कम्फर्टेबल बनाया जा सकता है.

सेफ्टी टिप्स

• हाइजीन पर ध्यान दें- शॉवर लें और साफ चादर का इस्तेमाल करें.
• प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें- कंडोम से इंफेक्शन का खतरा कम होता है.
• आरामदायक पोजिशन चुनें- ऐसी पोज़िशन जिसमें दबाव या दर्द कम हो.
• सिग्नल सुनें- अगर असहजता या दर्द महसूस हो, तुरंत रुक जाएं.
• इमोशनल कनेक्शन बनाएं- सही तरीके और सहमति से यह वक्त प्यार बढ़ाने और नज़दीकियां बनाने का मौका भी बन सकता है.

रिसर्च से पता चलता है कि पीरियड्स में सेक्स कुछ महिलाओं के लिए मानसिक और शारीरिक राहत भी ला सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इस बारे में कह रहे हैं-

“नो शेम, नो ड्रामा, बस स्मार्ट और सुरक्षित!”
“सेफ सेक्स = प्यार + समझदारी + सावधानी.”

तो साफ है कि अगर आप हाइजीन, प्रोटेक्शन और कम्फर्ट को ध्यान में रखें, तो प्यार का इज़हार पीरियड्स में भी सुरक्षित और रिलैक्सिंग हो सकता है.

