‘मर्द को दर्द नहीं होता’! क्या सच है ये कहावत; क्या सच में महिलाओं को सहनी पड़ती है ज्यादा तकलीफ?

Men and Women Pain: दर्द हर इंसान के लिए अलग अनुभव होता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं में दर्द महसूस करने और उसे सहने के तरीके में अंतर हो सकता है. इसका कारण केवल शरीर की बनावट नहीं, बल्कि हार्मोन, दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं, मानसिक स्थिति और सामाजिक माहौल भी हो सकते हैं. AAMC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई अध्ययनों में पाया गया है कि जब पुरुषों और महिलाओं को एक जैसी गर्मी, ठंड या दबाव जैसी दर्दनाक स्थिति का सामना कराया गया, तो महिलाओं ने कई बार ज्यादा दर्द महसूस होने की बात कही. शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे सेक्स हार्मोन भी दर्द को प्रभावित कर सकते हैं. कुछ शोधों में टेस्टोस्टेरोन का संबंध दर्द की कम तीव्रता से पाया गया है.

सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग और भावनाएं भी करती हैं असर

दर्द केवल शरीर में होने वाली समस्या नहीं है. किसी व्यक्ति की चिंता, तनाव, डर, डिप्रेशन और जीवन के अनुभव भी दर्द को ज्यादा या कम महसूस कराने में भूमिका निभा सकते हैं. रिसर्च के अनुसार महिलाओं में लंबे समय तक रहने वाला दर्द यानी क्रॉनिक पेन ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है. वहीं, पुरुष और महिलाएं दर्द से निपटने के लिए अलग-अलग तरीके अपना सकते हैं. महिलाएं अक्सर अपने दर्द के बारे में बात करने और दूसरों से भावनात्मक मदद लेने की कोशिश करती हैं, जबकि पुरुष कई बार दर्द से ध्यान हटाने या उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं. बचपन में हुआ तनाव, हिंसा, भेदभाव और आर्थिक परेशानियां भी आगे चलकर क्रॉनिक पेन का खतरा बढ़ा सकती हैं. इसलिए किसी महिला के दर्द को केवल “तनाव” या “वहम” समझना सही नहीं है. दर्द एक वास्तविक अनुभव है.

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महिलाओं के दर्द को गंभीरता से समझना जरूरी

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लंबे समय तक महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके दर्द पर पर्याप्त रिसर्च नहीं हुई. इसका असर इलाज पर भी पड़ा है. उदाहरण के लिए, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी में तेज दर्द हो सकता है, लेकिन इसका सही पता चलने में कई साल लग सकते हैं. इसी तरह कुछ अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि एक जैसा दर्द होने के बावजूद महिलाओं को मेडिकल मदद मिलने में देरी हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों को मरीज के दर्द को गंभीरता से सुनना चाहिए और केवल मानसिक कारण मानकर उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दर्द का इलाज करते समय शरीर के साथ-साथ मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है. फिजिकल थेरेपी, काउंसलिंग, माइंडफुलनेस, योग और परिवार या दोस्तों का सहयोग भी दर्द से निपटने में मदद कर सकता है. कुल मिलाकर, पुरुष और महिला के दर्द को लेकर अंतर हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है और उसे समझना व सही इलाज देना सबसे जरूरी है.

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