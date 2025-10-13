Home > हेल्थ > महिला ही नहीं, पुरुषों को भी होता है Breast Cancer, समय से पहले जान लें लक्षण

Male Breast Cancer Awareness: पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. ये बात हर किसी को हैरान कर सकती है लेकिन, इसमें 100 प्रतिशत सच्चाई है. जानिए पुरुषों में क्या लक्षण होते हैं, कारण, जोखिम और समय पर इलाज क्यों जरूरी है.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: October 13, 2025 11:06:08 PM IST

Breast Cancer
Breast Cancer

Breast Cancer Awareness: ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) के बारे में आमतौर पर जागरूकता महिलाओं पर केंद्रित रहती है, लेकिन पुरुषों में भी यह बीमारी हो सकती है. हालांकि, यह बेहद दुर्लभ है और दुनिया भर में सभी ब्रेस्ट कैंसर मामलों का 1% से भी कम हिस्सा बनता है, फिर भी इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है.

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर अक्सर माना जाता है कि यह महिलाओं की बीमारी है, इसलिए शुरुआती लक्षण अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं. आम लक्षणों में छाती पर गांठ, अचानक आकार या सख्ती बढ़ना, निप्पल से रक्तयुक्त स्राव, या निप्पल और एरीओला का अंदर की ओर खिंचना शामिल हैं. इन संकेतों को सामान्य माना जाने के कारण पुरुष इलाज के लिए देर से जाते हैं, जिससे कैंसर अक्सर एडवांस स्टेज तक पहुंच जाता है.

जोखिम फैक्टर में जीन संबंधी बदलाव (BRCA म्यूटेशन), मोटापा, हार्मोनल असंतुलन, और शारीरिक गतिविधियों की कमी शामिल हैं. नियमित व्यायाम और स्वस्थ वजन बनाए रखना जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है. पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी छाती में किसी भी असामान्य बदलाव के प्रति सतर्क रहें और डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें.

ब्रेस्ट कैंसर का इलाज

पुरुषों के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज महिलाओं के इलाज की तरह होता है. इसमें मैस्टेक्टॉमी, कीमोथेरपी, हार्मोनल थेरेपी (जैसे टैमोक्सीफेन), रेडिएशन और लक्षित उपचार शामिल हैं. शुरुआती चरण में पुरुषों की बचत दर लगभग 100% होती है, जबकि एडवांस स्टेज में यह घटकर लगभग 30% रह जाती है. इसीलिए जल्दी पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है.

पुरुष ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचें

जागरूकता और खुली बातचीत पुरुष ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम और समय पर इलाज की कुंजी है. किसी भी गांठ या निप्पल से स्राव को शर्म की बात न समझें; इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना जिम्मेदारी है.

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर दुर्लभ हो सकता है, लेकिन यह कल्पना नहीं. स्वयं-जांच, परिवार के इतिहास की जानकारी, स्वस्थ वजन बनाए रखना और किसी भी असामान्य बदलाव पर तुरंत मेडिकल सलाह लेना जीवन बचा सकता है. समय पर पहचान और सही इलाज पुरुषों की पूरी रिकवरी की संभावना बढ़ा देता है और इस बारे में खुली बातचीत समाज में जागरूकता फैलाने का पहला कदम है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Breast Cancer AwarenessBreast Cancer in MenCancer Treatmenthealth tipsMale Breast Cancer
