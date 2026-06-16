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क्या मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? किन कारणों से बढ़ती यह बीमारी, डॉक्टर से समझिए मतभेद और सच्चाई

Men Breast Cancer: अक्सर ब्रेस्ट कैंसर को महिलाओं की बीमारी माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. हालांकि यह मामलों में काफी दुर्लभ होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुल ब्रेस्ट कैंसर मामलों में पुरुषों की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास होती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण यह देर से पकड़ में आता है.

By: Lalit Kumar | Published: June 16, 2026 7:49:02 PM IST

जानिए, क्या पुरुषों में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर. (Canva)
जानिए, क्या पुरुषों में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर. (Canva)


Men Breast Cancer: स्तन कैंसर (Breast Cancer) को दुनिया की सबसे गंभीर और जानलेवा बीमारियों में गिना जाता है. यह तब होता है जब स्तन की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं. अगर समय पर इसका पता न चले, तो यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है, जिससे स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है. अक्सर ब्रेस्ट कैंसर को महिलाओं की बीमारी माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. हालांकि यह मामलों में काफी दुर्लभ होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुल ब्रेस्ट कैंसर मामलों में पुरुषों की हिस्सेदारी लगभग 1% के आसपास होती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण यह देर से पकड़ में आता है.

स्तन कैंसर में हमेशा होती है गांठ

स्तन में उत्पन्न हर गांठ कैंसर नहीं होती और ज्यादातर मामलों में कैंसर के मरीज को गांठ महसूस नहीं होती. ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती दौर में गांठ का पता नहीं चलता है. यह जरूरी नहीं है कि स्तन कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाली महिलाओं में ही यह बीमारी डायग्नोस होती है. परिवार में किसी को कैंसर नहीं होने के बाद भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. इस मिथक के कारण भ्रम में नहीं रहना चाहिए.

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स्तन प्रत्यारोपण से कैंसर का खतरा अधिक

स्तन प्रत्यारोपण कराने वाली महिलाओं से ज्यादा प्रत्यारोपण नहीं कराने वाली महिलाओं को कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. हालांकि स्तन प्रत्यारोपण से मैमोग्राम को पढ़ने में मुश्किल हो सकती है.

क्या ब्रा पहनने से स्तन कैंसर का अधिक खतरा 

अभी तक इस बारे में किसी भी स्टडी में प्रमाण नहीं मिले हैं कि ब्रा पहनने से कैंसर होता है. किसी भी तरह की ब्रा पहनने से कैंसर होने की पुष्टि नहीं हुई है. यह भी पूरी तरह से एक बनाया हुआ मिथक है.

हेयरडाई और सेलफोन से स्तन कैंसर 

इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि इन आइटम के इस्तेमाल करने से स्तन कैंसर हो सकता है. इस तरह की कोई रिसर्च सामने नहीं आई है. एक महिला को किसी भी उम्र में कैंसर हो सकता है. हालांकि, ज्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 40 साल की उम्र के बाद देखे गए हैं.

पुरुषों को स्तन कैंसर नहीं होता

CDC के अनुसार अमेरिका में हर साल 2000 पुरुषों में स्तन कैंसर का पता चलता है. पुरुषों में भी ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं. भले ही ब्रेस्ट का आकार बड़ा नहीं हो लेकिन उनमें कई में स्तन कैंसर विकसित होने की सूचना मिली है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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