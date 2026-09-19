Home > हेल्थ > Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल

Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल

Medical Trials 2026: बीमारी का समय पर पता चलना और सही इलाज मिलना मरीज की सेहत के लिए बेहद अहम होता है. लेकिन मेडिकल साइंस लगातार ऐसे नए इलाज, वैक्सीन और थेरेपी विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में कई बीमारियों के इलाज का तरीका बदल सकते हैं. इनमें मोटापे के लिए नई दवाओं से लेकर टीबी और रेबीज-लासा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए वैक्सीन और कैंसर की नई तकनीकें शामिल हैं.

By: Lalit Kumar | Published: September 19, 2026 3:12:16 PM IST

Medical Trials 2026
Medical Trials 2026


Medical Trials 2026: बीमारी का समय पर पता चलना और सही इलाज मिलना मरीज की सेहत के लिए बेहद अहम होता है. लेकिन मेडिकल साइंस लगातार ऐसे नए इलाज, वैक्सीन और थेरेपी विकसित कर रहा है, जो आने वाले समय में कई बीमारियों के इलाज का तरीका बदल सकते हैं. इनमें मोटापे के लिए नई दवाओं से लेकर टीबी और रेबीज-लासा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए वैक्सीन और कैंसर की नई तकनीकें शामिल हैं. हालांकि, इनमें से कई अभी क्लिनिकल ट्रायल के अलग-अलग चरणों में हैं और इनके प्रभाव व सुरक्षा की पुष्टि के लिए आगे के अध्ययन जरूरी हैं. आइए जानते हैं 9 प्रमुख मेडिकल डेवलपमेंट्स के बारे में.

ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल चर्चा में

1. मोटापा: ओरल सेमाग्लूटाइड 25 mg के OASIS 4 ट्रायल में 64 हफ्तों के दौरान इलाज का पालन करने वाले प्रतिभागियों में औसतन 16.6% वजन कम हुआ. अध्ययन में डाइट और फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल थी.

You Might Be Interested In

2. टीबी: M72/AS01E वैक्सीन कैंडिडेट का फेज-3 ट्रायल करीब 20 हजार प्रतिभागियों के साथ चल रहा है. जुलाई 2026 में Gates Medical Research Institute और Serum Institute of India ने संभावित निर्माण के लिए समझौता किया, लेकिन वैक्सीन की प्रभावशीलता और मंजूरी अभी ट्रायल के नतीजों पर निर्भर है.

3. HIV: एचआईवी के इलाज में लंबे समय तक असर करने वाली एंटीबॉडी और अन्य long-acting approaches पर रिसर्च जारी है. लक्ष्य ऐसी रणनीतियां विकसित करना है जिनसे बार-बार दवा लेने का बोझ कम किया जा सके.

4. हार्ट अटैक: Novo Nordisk की ziltivekimab दवा IL-6 pathway को टारगेट करती है. लेकिन 2026 में सामने आए ZEUS फेज-3 नतीजों में इसने प्रमुख cardiovascular events का जोखिम placebo की तुलना में कम नहीं किया. हार्ट अटैक के बाद इसके दूसरे ARTEMIS ट्रायल के नतीजे 2027 में आ सकते हैं.

5. मोटापा: Amgen की investigational MariTide दवा को महीने में एक बार या उससे भी कम अंतराल पर देने की संभावना पर अध्ययन चल रहा है. फेज-2 में 52 हफ्तों पर कुछ डोज में करीब 20% तक औसत वजन घटने की रिपोर्ट हुई थी. फेज-3 कार्यक्रम जारी है.

6. गंजापन: Clascoterone 5% solution के दो Phase-3 ट्रायल में एक अध्ययन में placebo की तुलना में target-area hair count में 539% relative improvement और दूसरे में 168% improvement रिपोर्ट हुआ. कंपनी ने अमेरिकी और यूरोपीय regulatory submissions की तैयारी बताई है.

7. रेबीज और लासा: University of Maryland के शुरुआती मानव ट्रायल में LASSARAB नाम की investigational dual vaccine ने रेबीज और लासा वायरस दोनों के खिलाफ immune response पैदा किया. 54 स्वस्थ वयस्कों पर हुए शुरुआती अध्ययन में गंभीर adverse events नहीं मिले, लेकिन आगे के बड़े ट्रायल अभी जरूरी हैं.

8. माइग्रेन: माइग्रेन के इलाज में CGRP pathway को टारगेट करने वाली दवाओं ने preventive treatment के विकल्प बढ़ाए हैं. बच्चों और किशोरों में इनके इस्तेमाल को लेकर भी शोध जारी है, हालांकि किसी दवा की मंजूरी उम्र और देश के अनुसार अलग हो सकती है.

9. कैंसर: कैंसर रिसर्च में KRAS जैसे molecular targets को निशाना बनाने वाली दवाओं, personalized immunotherapy और tumor तक दवा पहुंचाने वाली नई delivery technologies पर तेजी से काम हो रहा है. इनमें से कई अभी शुरुआती या clinical-development stages में हैं, इसलिए इन्हें मौजूदा standard treatment का विकल्प मानना जल्दबाजी होगी.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अवनीत कौर की ग्लैमरस तस्वीरें

September 18, 2026

डिंपल कपाड़िया के हाथ से क्यों निकली थी मेरा पति...

September 18, 2026

पीएफ में कैसे KYC कैसे करें?

September 18, 2026

6 शक्तिशाली हनुमान मंत्र, हर लेंगे आपके सारे संकट!

September 18, 2026

शबाना आजमी की 5 शानदार फिल्में

September 18, 2026

iPhone 18 Pro Max के दीवाने हुए बॉलीवुड सितारे

September 18, 2026
Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल
Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल
Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल
Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल
Medical Trials 2026: इलाज की दुनिया में बड़ा बदलाव! वजन घटाने से लेकर कैंसर तक, चर्चा में ये 9 नई थेरेपी और ट्रायल