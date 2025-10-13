Side Effect of Masturbation: हस्तमैथुन की गंदी लत से बर्बाद हो सकती है सेहत, जानिए कितनी बार करना है सही

Masturbation side effects: किसी भी चीज की लत अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और हस्तमैथुन उनमें से एक है. हालांकि कभी-कभार हस्तमैथुन करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं कि हानिकारक हो, लेकिन जैसा कि विशेषज्ञ मानते हैं, लत व्यक्ति के यौन जीवन को बर्बाद कर सकती है और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है. आइए समझतें हैं हस्तमैथुन के नुकसान के बारे में.

हस्तमैथुन के बाद स्ट्रोक का खतरा

हस्तमैथुन के कारण गंभीर नुकसान का एक मामला भी सामने आया था. उस समय, एक जापानी व्यक्ति को हस्तमैथुन के कुछ ही क्षणों बाद एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, इतनी गंभीर कि वह मृत्यु के करीब पहुंच गया था. पिछले साल जर्नल ऑफ स्ट्रोक एंड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज में प्रकाशित एक मेडिकल केस रिपोर्ट के अनुसार, इस 51 वर्षीय व्यक्ति को दिन में कई बार हस्तमैथुन करने की आदत थी.

हस्तमैथुन के नुकसान (Disadvantages of masturbation)

यदि पुरुष बार-बार हस्तमैथुन करते हैं, तो उन्हें लिंग में हल्की सूजन, जिसे एडिमा कहा जाता है, का अनुभव हो सकता है.

हस्तमैथुन के दौरान लिंग पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से लंबे समय में यौन संवेदनशीलता कम हो सकती है.

2003 के एक अध्ययन के अनुसार, हफ्ते में पांच बार से ज्यादा हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदत व्यक्ति के दैनिक कामकाज पर गंभीर असर डाल सकती है.

दिन में कितनी बार हस्तमैथुन करना सामान्य है? (How many times a day is it normal to masturbate?)

कई लोगों को दिन में कई बार हस्तमैथुन करने की आदत होती है, और ऐसा करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. इससे यह सवाल उठता है कि कितनी बार हस्तमैथुन करना सामान्य है. विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि दिन में एक बार हस्तमैथुन करना सामान्य है. अगर आप इससे ज्यादा, यानी दिन में एक से ज्यादा बार या हफ्ते में सात बार हस्तमैथुन करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

