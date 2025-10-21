शादी के सालों बाद भी अगर चाहते हैं सुहागरात जैसी फीलिंग, तो जरूर करें ये काम – रिश्ता रहेगा हमेशा रोमांटिक

Married Life Tips : शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद पति-पत्नी के बीच की नजदीकियां कम होना कोई असामान्य बात नहीं है. शुरुआत में जो रोमांस, उत्साह और आकर्षण होता है, वह समय के साथ जिम्मेदारियों, काम के दबाव और जीवनशैली की आपाधापी में कहीं खो जाता है. सुबह से रात तक घर, दफ्तर और बच्चों की देखभाल के बीच कपल्स के पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता. यही कारण है कि धीरे-धीरे रिश्ते में वह “सुहागरात वाली फीलिंग” फीकी पड़ने लगती है.आयुर्वेद के अनुसार, यह कमी सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं होती, बल्कि शरीर के ऊर्जा संतुलन से भी जुड़ी होती है. जब हमारा शरीर और मन थका हुआ होता है, तो स्वाभाविक रूप से यौन इच्छा कम हो जाती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में ऐसे कई सरल और प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं जो इस उत्साह को फिर से जगाने में मदद कर सकते हैं.जैसे—संतुलित आहार लेना, नियमित योग और ध्यान करना, साथ ही अश्वगंधा और शिलाजीत जैसे आयुर्वेदिक तत्वों का सेवन करना शरीर की ऊर्जा और सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है. इसके अलावा, पार्टनर के साथ खुलकर बातें करना, स्पर्श के छोटे-छोटे पल बनाना और एक-दूसरे के लिए समय निकालना रिश्ते को फिर से रोमांटिक बना सकता है.अगर इन छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो शादी के सालों बाद भी रिश्ता उतना ही मीठा और रोमांचक रह सकता है, जितना पहली रात था.

मसाले

मसालों की सुगंध उत्तेजक होती है. आयुर्वेद और रोमन सभ्यता दोनों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पति-पत्नी को अपने रिश्ते में उत्साह बनाए रखने के लिए अपने दैनिक आहार में काली इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसालों का सेवन करना चाहिए.

इसे दूध में मिलाएं

अर्जुन के पेड़ की सफेद छाल का चूर्ण बनाकर रात में दूध में मिलाकर पीने से भी कामेच्छा बढ़ती है. यह चूर्ण किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाने में उपलब्ध है.

अश्वगंधा

अश्वगंधा, लाल चंदन, लौंग और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर शरीर को उत्तेजित किया जा सकता है और लंबे समय तक पौरुष शक्ति बनाए रखने में मदद की जा सकती है.

शहद और काली मिर्च

काली मिर्च के साथ शहद का सेवन न केवल सर्दी-जुकाम से राहत देता है, बल्कि यौन इच्छा भी बढ़ाता है.