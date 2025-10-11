बढ़ती उम्र के साथ घटने लगती है मर्दाना ताकत बिना किसी दवा के इन तरीको से पाएं वापस
बढ़ती उम्र के साथ घटने लगती है मर्दाना ताकत बिना किसी दवा के इन तरीको से पाएं वापस

Sexual Health Tips: कई लोग अक्सर अपनी मर्दाना ताकत की कमी के लिए खराब डाइट को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे कई और भी कारण हैं. आइए समझते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: October 11, 2025 12:09:53 AM IST

Sexual Health Tips
Sexual Health Tips

Sexual Health Tips: पुरुषों के लिए मर्दाना ताकत एक आम समस्या है, उन्हें इसे अपने जीवन में बनाए रखने की जरूरत होती है. कई लोग अपनी मर्दाना ताकत में कमी इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि वे खुद को हीन भावना से देखते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा होता है. कई लोग अक्सर अपनी मर्दाना ताकत की कमी के लिए नुकसानदायक चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे कई और भी कारण हैं. कई लोग सेक्स क्षमता बढ़ाने के लिए दवाओं के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं और डॉक्टरों से सलाह लेते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि दवाओं का नियमित सेवन उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इन दवाओं का लगातार सेवन आपको नपुंसक भी बना सकता है.

मर्दाना ताकत

कम उम्र में मर्दाना ताकत बढ़ाने की बात करें तो यह जानना जरूरी है कि कम उम्र में शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है. 20 से 40 की उम्र के बीच आपकी सहनशक्ति अच्छी रहती है, लेकिन 40 के बाद आपकी यौन शक्ति कम हो जाती है. इसे बढ़ाने के लिए इन दवाओं का सेवन करें. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप 40 के बाद भी अपनी मर्दाना ताकत वापस पाना चाहते हैं, तो यह काम सिर्फ एक दिन में करना जरूरी नहीं है बल्कि, आपको पूरे समय अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है. इस लेख में, हम आपको  ऐसी बातों के बारे में बता रहे हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेंगी.

ये चीजें बढ़ाएंगी आपकी मर्दाना ताकत

नशा से दुरी

40 के बाद मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, आपको हर तरह के धूम्रपान और नशे से दूर रहना चाहिए. किसी भी तरह का धूम्रपान नुकसानदायक है . यह आपको अंदर से सुस्त महसूस कराता है और आपकी शक्ति को कमजोर करता है.

स्वस्थ खान-पान

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, आपको स्वस्थ आहार लेना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर से तरल पदार्थों को बाहर निकालता है. इसके अलावा, सभी प्रकार के स्ट्रॉबेरी के फलों का सेवन करें. ऐसे खान-पान से बचना सबसे अच्छा है जो मर्दाना ताकत को कमजोर कर सकते हैं, जैसे कि बंद फल और जंक फूड.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

