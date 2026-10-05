Male Fertility: मर्दों को बाप नहीं बनने देतीं ये 3 गंदी आदतें! जल्द से जल्द सुधार करने में ही भलाई, वरना…

Male Fertility: जब फर्टिलिटी की बात होती है तो अक्सर महिलाओं की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन प्रेग्नेंसी प्लानिंग में पुरुषों की प्रजनन हेल्थ (Reproductive Health) भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. स्पर्म की क्वालिटी पर उम्र, जेनेटिक्स और कुछ मेडिकल कंडीशन के साथ-साथ लाइफस्टाइल का भी असर पड़ सकता है. रोजाना कुछ गंदी आदतें पुरुषों की स्पर्म हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं. नोएडा की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मीरा पाठक के अनुसार, अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ बदलाव करके पुरुष अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर रखने की कोशिश कर सकते हैं.

रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें

1. ज्यादा गर्मी में रहना: स्पर्म बनने की प्रक्रिया के लिए शरीर के तापमान का संतुलित रहना जरूरी होता है. लंबे समय तक बहुत ज्यादा गर्म वातावरण में रहना कुछ पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है. लगातार हीट एक्सपोजर से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पर असर पड़ सकता है. घंटों बाइक चलाना, गर्म वातावरण में काम करना या बिना पर्याप्त वेंटिलेशन वाली जगह पर लंबे समय तक रहना हीट स्ट्रेस बढ़ा सकता है. इसलिए जितना संभव हो, काम की जगह पर पर्याप्त कूलिंग और वेंटिलेशन का ध्यान रखें.

2. ऑफिस में घंटों बैठे रहना: डेस्क जॉब आज आम हो गई है. ऐसे में पुरुषों की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि, केवल लंबे समय तक बैठना पुरुषों की फर्टिलिटी खराब नहीं होती है. समस्या तब बढ़ती है जब बैठने के साथ शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो जाए और वजन बढ़ने लगे. दरअसल, मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल बदलाव से जुड़ा हो सकता है. इस कारण कुछ पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना, मोटिलिटी में कमी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और स्पर्म DNA डैमेज जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं. इसलिए लंबे समय तक लगातार बैठने के बजाय बीच-बीच में उठकर चलना और नियमित एक्सरसाइज करें.

3. रोजाना लंबा सफर करना: अगर रोजाना 2-3 घंटे आने-जाने में निकल जाते हैं तो एक्सरसाइज, आराम और नींद के लिए समय कम हो सकता है. लंबे सफर के साथ तनाव, अनियमित खानपान और नींद की कमी भी जुड़ सकती है. लंबे समय तक ऐसी लाइफस्टाइल वजन बढ़ने और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकती है, जिसका असर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर पड़ सकता है.

स्पर्म हेल्थ के लिए क्या करें?

पुरुषों को संतुलित आहार लेना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित एक्सरसाइज करना और वजन नियंत्रित रखना चाहिए. पर्याप्त नींद लें और स्मोकिंग व ज्यादा शराब के सेवन से बचें. काम की जगह पर गर्मी और वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें.

कब डॉक्टर से मिलें?

अगर 12 महीने तक नियमित रूप से बिना गर्भनिरोधक संबंध बनाने के बावजूद गर्भधारण नहीं होता, तो पुरुष और महिला दोनों को फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए. अगर पहले से कोई फर्टिलिटी रिस्क मौजूद है, तो इससे पहले भी डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है.