फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!
Home > हेल्थ > फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

What Affects Male Fertility: हमारे डेली रूटीन में कई ऐसी चीजें शामिल हैं, जो जाने-अनजाने में मर्दों की फर्टिलिटी पर असर डालती हैं. इन चीजों से तुरंत दूरी बना लेना ही फायदेमंद है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 26, 2025 4:26:23 PM IST

फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

Factors affect Male Fertility: यह बात किसी से छिपी नहीं है कि खराब लाइफस्टाइल और खानपान की आदतें हमारी सेहत पर नकारात्मक असर डालती हैं. लेकिन, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी वजह से मर्दों की फर्टिलिटी से लेकर सेक्सुअल स्टेमिना भी कम होने लगता है. कई बार जाने-अनजाने में लोग ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जिसका असर धीरे-धीरे उनकी स्पर्म क्वालिटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल और यौन क्षमता पर भी पड़ता है. नतीजा यह होता है फैमिली प्लानिंग में तो मुश्किल आती ही है, बेडरूम में पार्टनर को खुश और संतुष्ट करना भी मुश्किल हो जाता है. 

इन आदतों से दूरी बनाएगी सेक्सुअली हेल्दी

अल्कोहल और स्मोकिंग

शराब और सिगरेट, दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो स्पर्म्स की क्वालिटी खराब करती हैं. अल्कोहल का बॉडी में लेवल बढ़ने से सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है. वहीं, स्मोकिंग से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी पर असर पड़ता है. इतना ही नहीं, लंबे समय तक इनका सेवन करने से नपुंसकता की समस्या भी पैदा हो सकती है.

जंक फूड और चीनी 

फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें शरीर में फैट बढ़ाती हैं और तरह-तरह की बीमारियों की वजह बनती है. साथ ही हार्मोनल इंबैलेंस भी पैदा करती है, जिसका असर सेक्सुअल डिजायर पर पड़ता है. वहीं, ज्यादा चीनी से इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होता है, जो स्पर्म हेल्थ पर असर डालता है. 

प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक कंटेनर

प्लास्टिक की बोतलों या डिब्बों में पैक खाना या पानी रखना भी सेहत का दुश्मन बन सकता है. दरअसल, प्लास्टिक के कंटेनर्स में बीपीए (BPA) और अन्य केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं. इसी तरह प्रोसेस्ड फूड या डिब्बाबंद खाना भी फर्टिलिटी घटाने का जिम्मेदार माना जाता है. 

कैफीन और एनर्जी ड्रिंक

कई रिसर्च में माना गया है कि सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने में कॉफी फायदा देती है. लेकिन, अति किसी भी चीज की बुरी है. ऐसे में ज्यादा कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स अपनी डाइट में शामिल न करें. क्योंकि, इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है. जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर असर आता है और लंबे समय तक यह आदत इरेक्शन की वजह भी बन सकती है. 

कुल मिलाकर देखा जाए तो डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल रखने की आदत आपको सेक्सुअली हेल्दी रख सकती है और मेल फर्टिलिटी भी प्रभावित होने से बचा सकती है. 

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: health newshealth tipsSex and HealthSex and RelationshipsSexual Health
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!
फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!
फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!
फर्टिलिटी हो जाएगी बर्बाद, आज ही इन चीजों से बनाएं दूरी…बेडरूम में पार्टनर को खुश भी नहीं कर पाएंगे आप!