Malaika Arora का सीक्रेट हेल्थ ड्रिंक, पाएं हेल्दी गट और ग्लोइंग स्किन

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और ग्लोइंग स्किन को लेकर चर्चा में रहती हैं। योगा और वर्कआउट के अलावा, मलाइका अपनी डेली रूटीन में एक खास देसी ड्रिंक शामिल करती हैं, जो उनकी खूबसूरती और हेल्थ का सीक्रेट है। यह ड्रिंक अजवाइन, जीरा और सौंफ से तैयार होता है, जिसे वह हर सुबह खाली पेट पीती हैं।

मलाइका का मानना है कि सुंदर दिखने के लिए सिर्फ बाहरी देखभाल काफी नहीं होती, बल्कि शरीर को अंदर से भी हेल्दी रखना जरूरी है। यही वजह है कि वह अपने दिन की शुरुआत इस हर्बल ड्रिंक से करती हैं।

कैसे बनाएं ये ड्रिंक?

• एक गिलास पानी लें और इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी अजवायन डालें।

• इसे उबालकर 5 मिनट तक पकाएं।

• छानकर गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट पिएं।

क्या हैं इसके फायदे?

• पाचन मजबूत करता है-

इसमें मौजूद जीरा और सौंफ पेट की समस्याएं जैसे गैस, अपच और सूजन दूर करने में मदद करते हैं।

• ग्लोइंग स्किन देता है-

ये ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी दिखती है।

• वजन कम करने में मददगार- यह मेटाबॉलिज़्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्न होने में आसानी होती है।

• इम्यूनिटी बढ़ाता है-

अजवायन और सौंफ में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट शरीर को बीमारियों से बचाते हैं।

