हफ्ते में 3-4 बार खाएं एक मुट्ठी ये ड्राईफ्रूट्स, हड्डियों में आएगी लोह सी मजबूती! ब्लड शुगर भी रहेगा कंट्रोल

Makhana Health Benefits: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना सबसे बड़ी चुनौती है. इसके लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. मगर मखाने अधिक फायदेमंद साबित हो सकते हैं. जी हां, कभी व्रत का हल्का खाना तो कभी शाम की भूख मिटाने वाला स्नैक- मखाने भारतीय रसोई में लंबे समय से पसंद किए जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये छोटे-छोटे सफेद दाने सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि पोषण के लिहाज से भी उपयोगी हो सकते हैं? अगर इन्हें सही मात्रा में और बिना ज्यादा तेल-घी या चीनी के खाया जाए, तो मखाने संतुलित डाइट का हिस्सा बन सकते हैं. दरअसल, इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं. यही वजह है कि फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूक लोग इसे खूब पसंद करते हैं. आइए जानते हैं रोज मखाने खाने के चौंकाने वाले फायदे-

हड्डियों के लिए क्यों फायदेमंद हैं मखाने?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मखानों में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों के सामान्य स्वास्थ्य और शरीर के कई जरूरी कार्यों में भूमिका निभाते हैं. कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए जरूरी है, जबकि मैग्नीशियम शरीर में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म समेत कई प्रक्रियाओं में मदद करता है. हालांकि सिर्फ मखाने खाने से हड्डियां मजबूत होने का दावा करना सही नहीं होगा. हड्डियों की सेहत के लिए पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन D, प्रोटीन, नियमित शारीरिक गतिविधि और संतुलित खान-पान जरूरी है.

ब्लड शुगर पर भी पड़ सकता है असर

मखाने को अक्सर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले स्नैक के तौर पर पसंद किया जाता है. इनमें मौजूद कुछ फाइबर और अपेक्षाकृत संतुलित पोषण प्रोफाइल भोजन के बाद ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को नियंत्रित रखने वाली डाइट का हिस्सा बन सकते हैं. हालांकि, मखाने डायबिटीज की दवा या इलाज का विकल्प नहीं हैं. इन्हें खाते समय मात्रा और इन्हें किस तरह तैयार किया गया है, दोनों महत्वपूर्ण हैं. ज्यादा चीनी, गुड़, कारमेल या अत्यधिक तेल-घी के साथ बनाए गए मखाने फायदे की बजाय अतिरिक्त कैलोरी दे सकते हैं.

मखाने खाने का सही तरीका क्या है?

मखानों को हल्का भूनकर खाना सबसे आसान तरीका है. आप इन्हें कम तेल या बिना तेल के रोस्ट करके इसमें थोड़ा मसाला मिला सकते हैं. शाम के समय चिप्स और दूसरे अत्यधिक प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह एक छोटी मुट्ठी भुने मखाने बेहतर विकल्प हो सकते हैं. सप्ताह में 3-4 बार मखाने खाना आपकी डाइट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मात्रा आपकी कुल कैलोरी और खान-पान पर निर्भर करती है. अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें सीमित मात्रा में लेना बेहतर है.

सिर्फ एक फूड पर निर्भर न रहें

मखाने पोषक स्नैक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी चमत्कारी सुपरफूड की तरह देखना सही नहीं है. हड्डियों और ब्लड शुगर की सेहत के लिए पूरी डाइट, पर्याप्त नींद, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. खासकर डायबिटीज या किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए.