2 मिनट में तैयार मैगी… बन रही बच्चों की सेहत की दुश्मन? मोटापे से लेकर पोषण की कमी तक, जानिए नूडल्स खाने के नुकसान

Maggi Side Effects: जब भूख लगी हो और खाना बनाने का मन बिल्कुल न करे, तो 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी सबसे आसान विकल्प लगती है. खासकर बच्चों के लिए इसका स्वाद इतना पसंदीदा है कि, वे बार-बार इसे खाने की जिद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जल्दी तैयार होने वाला यह स्नैक रोज की डाइट का हिस्सा बन जाए तो क्या असर पड़ सकता है? हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, समस्या सिर्फ मैगी के एक पैकेट में नहीं, बल्कि इसे बार-बार खाने और संतुलित भोजन की जगह इस्तेमाल करने में है.

अधिकतर इंस्टेंट नूडल्स में रिफाइंड आटा, नमक और फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जबकि फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व अपेक्षाकृत कम होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, मैगी सेहत के लिए कैसे नुकसानदायक? मैगी के अधिक सेवन से सेहत को क्या नुकसान हैं? इस बारे में बता रही हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ की डाइटिशियन प्रीती पांडे-

स्वाद के चक्कर में पोषण से समझौता

इंस्टेंट नूडल्स बच्चों को पसंद जरूर आते हैं, लेकिन इन्हें संपूर्ण भोजन नहीं माना जा सकता. अगर बच्चा बार-बार नूडल्स खाता है और उसकी जगह दूध, दाल, सब्जियां, फल, अंडे या अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ कम हो जाते हैं, तो उसकी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है. दरअसल, बच्चों के बढ़ते शरीर और दिमाग के लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन और अन्य पोषक तत्व बेहद जरूरी होते हैं. इसलिए सिर्फ स्वाद के लिए इंस्टेंट नूडल्स को रोजाना की डाइट का हिस्सा बनाना सही विकल्प नहीं है.

मैगी खाने से क्यों बचना चाहिए

एक्सपर्ट की मानें तो मैगी में सीसा (लेड) होता है, जोकि बेहद हानिकारक तत्व है. यह तत्व हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए धीमा जहर की तरह काम करता है. अमूमन लेड की मात्रा पेंट्स, सौन्दर्य प्रसाधनों और बैटरियों में होती है. साल 2015 में मैगी में लेड होने की बात सामने आई थी. जब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान ने मैगी के नमूनों की जांच की थी तो उसमें लेड की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा पायी गई थी. खाद्य मानकों के आधार पर किसी भी खाद्य पदार्थ में 2.5 PPM की मात्रा में लेड को हानिकारक नहीं माना गया है. लेकिन सैंपल में लेड की मात्रा मानक से अधिक पायी गई थी.

फूड प्रॉडक्ट में लेड की मात्रा कितनी होनी चाहिए

गौरतलब है कि भारत में तय मानक के अनुसार, किसी फूड प्रॉडक्ट में लेड की मात्रा 2.5 पीपीएम तक ही होनी चाहिए, लेकिन मैगी में इसकी मात्रा काफी हो सकती है. यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, खून में लेड की किसी भी मात्रा को सेफ नहीं माना जा सकता. रिसर्च के मुताबिक लेड खून, मांसपेशियों और हड्डियों में जमने लगता है और धीरे-धीरे अपना असर दिखाता है.

रोज मैगी खाने के नुकसान

आईक्यू लेवल पर असर: लेड का इस्तेमाल सेहत के लिए बेहद घातक है. चौंकाने वाली बात यह है कि, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लेड उनके दिमाग पर बुरा असर डालता है. ऐसा होने से उनका आईक्यू लेवल प्रभावित हो सकता है.

किडनी-नर्वस सिस्टम पर असर: मैगी का सबसे बुरा असर किडनी और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें मौजूद लेड मानव शरीर के लिए जानलेवा साबित होता है. यह जहां किडनी को खराब करता है वहीं ये तंत्रिका तंत्र के लिए भी काफी घातक साबित होता है.

बच्चों में चिड़चिड़ापन: एक्सपर्ट कहते हैं कि, लेड के इस्तेमाल से बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा रहने लगता है. छोटे बच्चों में बोलने की दिक्कत सामने आती है. इसके साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों की ग्रोथ में भी कमी आ सकती है.

फर्टिलिटी पर असर: बच्चों को छोड़ दें तो बड़े भी अगर उनके लिए भी लेड काफी खतरनाक है. ये पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की समस्या पैदा करता है. यही नहीं, यह पाचन, हाई बीपी की समस्या भी बढ़ाता है. गर्भवती महिलाओं के बच्चे के लिए बेहद नुकसानदायक है.