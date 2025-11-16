Home > हेल्थ > Low Sperm Count: पुरुषों में कम स्पर्म के 7 सामान्य कारण और इन्हें दूर करने के आसान उपाय

Low Sperm Count: पुरुषों में कम स्पर्म के 7 सामान्य कारण और इन्हें दूर करने के आसान उपाय

Low Sperm Count: जीवन में यौन संबंध अत्यंत आवश्यक है. पुरुष बांझपन, या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, एक आम समस्या है जो उसकी महिला साथी के गर्भवती होने की संभावनाओं को कम कर देती है

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: November 16, 2025 10:08:57 PM IST

Low Sperm Count: पुरुष बांझपन, या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, एक आम समस्या है जो उसकी महिला साथी के गर्भवती होने की संभावनाओं को कम कर देती है. कम शुक्राणुओं की संख्या का अर्थ है कि संभोग के दौरान वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु होते हैं.पुरुषों में शुक्राणुओं की कम संख्या के कारण, लगभग 100 में से 13 जोड़े असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से गर्भधारण करने में असफल रहते हैं. बांझपन के एक तिहाई से अधिक मामलों में, समस्या पुरुष की होती है.

पुरुषों में शुक्राणुओं की कम संख्या के कारण

ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि पिछले चार दशकों में शुक्राणुओं की संख्या में आधे से भी ज़्यादा की कमी आई है. लोगों ने इसके लिए रासायनिक प्रदूषण से लेकर समाज द्वारा पुरुषों के स्त्रीकरण तक, हर चीज़ को ज़िम्मेदार ठहराया है.

मोटापा

संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4 में से 3 पुरुष अधिक वजन वाले या मोटे हैं. मोटापा कुल आबादी का 35 प्रतिशत है. कम शुक्राणुओं की संख्या शरीर में वसा के संचय और उच्च बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) के कारण भी होती है. मोटापा टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है. इसलिए, अधिक वज़न वाले पुरुषों को अपना वज़न कम करना चाहिए, जिससे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी और उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार होगा.

बॉक्सर

बॉक्सर पहनने वालों में FSH, फॉलिकल-स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, का स्तर भी कम होता है, जो शुक्राणुओं के लिए एक स्वस्थ वातावरण का संकेत देता है. अगर आप भी बॉक्सर शॉर्ट्स पहनते हैं, तो सावधान रहें.

धूम्रपान

धूम्रपान या सिगरेट पीने से पुरुषों की प्रजनन क्षमता कम होती है. धूम्रपान शुक्राणुओं की मात्रा, शुक्राणुओं की संख्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता और शुक्राणुओं की तैरने की क्षमता को प्रभावित करता है.धूम्रपान वीर्य की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है और शुक्राणुओं को निष्क्रिय बना देता है. इसलिए, पुरुषों को धूम्रपान से बचना चाहिए.

शराब

शराब के सेवन को बांझपन से जोड़ा गया है. ऐसा कहा जाता है कि इससे पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है और नपुंसकता हो सकती है. शराब का सेवन शुक्राणुओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है.डेनमार्क में युवा पुरुषों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ज़्यादा शराब पीने वालों के शुक्राणुओं की संख्या में 33 प्रतिशत की कमी देखी गई. इसलिए, पुरुषों को शराब से बचना चाहिए. (1)

नशीली दवाओं का सेवन

वाइस द्वारा साक्षात्कार किए गए प्रजनन विशेषज्ञों ने बताया कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो आपको नशीली दवाओं के सेवन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए.अगर कोई व्यक्ति जो पहले इन दवाओं का सेवन करता था, इनका सेवन बंद कर दे, तो उसके शुक्राणुओं की संख्या में सुधार हो सकता है.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

