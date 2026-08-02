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100 साल से ज्यादा जीने वालों में दिखी ये एक कॉमन आदत, लंबी उम्र का राज सिर्फ खान-पान नहीं! फॉर्मूला समझिए

Longevity Secret: 100 साल की उम्र तक सेहतमंद और सक्रिय रह पाना सिर्फ किस्मत का खेल है? या हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही लंबी उम्र का कोई छिपा हुआ फॉर्मूला मौजूद है? दुनिया भर में 100 साल या उससे अधिक उम्र तक पहुंचने वाले लोगों पर हुई रिसर्च में एक बात बार-बार सामने आती है. अब सवाल है कि आखिर 100 साल तक जीने का फॉर्मूला क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: August 2, 2026 4:28:32 PM IST

लंबी उम्र तक जीने का फॉर्मूला. (AI)
लंबी उम्र तक जीने का फॉर्मूला. (AI)


Longevity Secret: जब भी लंबी उम्र तक जीवित रहने की बात होती है तो यही कहा जाता है कि ये तो किस्मत की बात है. लेकिन, क्या सच में 100 साल की उम्र तक सेहतमंद और सक्रिय रह पाना सिर्फ किस्मत का खेल है? या हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही लंबी उम्र का कोई छिपा हुआ फॉर्मूला मौजूद है? दुनिया भर में 100 साल या उससे अधिक उम्र तक पहुंचने वाले लोगों पर हुई रिसर्च में एक बात बार-बार सामने आती है- लंबी उम्र किसी एक ‘मैजिक’ आदत का नतीजा नहीं, बल्कि कई हेल्दी आदतों के लंबे समय तक बने रहने का असर हो सकता है. हालिया शोध में भी पाया गया है कि, अधिक उम्र तक पहुंचने वाले लोगों में खान-पान, शारीरिक सक्रियता, नींद और धूम्रपान-शराब जैसी आदतें बाधा बनती हैं. अब सवाल है कि आखिर 100 साल तक जीने का फॉर्मूला क्या है? आइए जानते हैं इस बारे में-

सबसे अच्छी आदत क्या है?

अगर एक कॉमन पैटर्न की बात करें तो नियमित रूप से सक्रिय रहना और लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय न बैठना बेहद अहम माना जाता है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि हर दिन कठिन जिम वर्कआउट किया जाए. उम्र और क्षमता के अनुसार पैदल चलना, घर के काम करना, बागवानी या रोजमर्रा की गतिविधियों में को भी शामिल कर सकते हैं.

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उम्र बढ़ने संबंधी शोध संस्थान (NIA) के अनुसार, शारीरिक गतिविधि उम्र बढ़ने के दौरान भी स्वास्थ्य और स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद कर सकती है. बहुत ज्यादा बैठने या निष्क्रिय रहने की तुलना में सक्रिय रहना कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा है.

एक्सरसाइज ही नहीं, डाइट भी है अहम

100 साल से अधिक उम्र वाले लोगों पर हुए अध्ययनों में विविध और संतुलित भोजन का पैटर्न भी सामने आया है. 2024 की एक व्यवस्थित समीक्षा में पाया गया कि कई centenarians (शतायु) कई तरह के हेल्दी आहार लेते थे. साथ ही, नमकीन भोजन को सीमित रखने की प्रवृत्ति भी देखी गई.

2026 की एक समीक्षा में भी पौधों पर आधारित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ उम्र बढ़ने से जुड़े प्रमुख lifestyle factors बताया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि लंबी उम्र के लिए कोई एक खास फल, सब्जी या डाइट जरूरी है. असली बात है यह है कि, लंबे समय तक संतुलित और टिकाऊ खान-पान की आदत डालें.

नींद और तनाव को भी न करें नजरअंदाज

लंबी उम्र की कहानी में नींद और मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है. कुछ अध्ययनों में centenarians (शतायु) की लंबी उम्र के साथ जीवन संतुष्टि, सामाजिक जुड़ाव और तनाव से निपटने की क्षमता जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों का संबंध देखा गया है. 2026 की एक व्यवस्थित समीक्षा में 28 qualitative studies के आधार पर 100 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों के अनुभवों में दूसरों से जुड़े रहना, आत्मनिर्भरता और मुश्किल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता जैसे पैटर्न सामने आए.

हालिया रिसर्च ने क्या बताया?

2026 में 4,536 शतायु (centenarians) पर हुए एक बड़े समूह अध्ययन में हेल्दी लाइफस्टाइल में आहार की मानकता, व्यायाम, नींद की गुणवत्ता, धूम्रपान और शराब से जुड़ी आदतों को शामिल किया गया. शोधकर्ताओं ने पाया कि, स्वस्थ जीवनशैली स्कोर अधिक होने का संबंध 100 साल की उम्र के बाद अधिक सर्वाइवल टाइम (survival time) से था. हालांकि, यह अध्ययन यह साबित नहीं करता कि कोई एक आदत अकेले लंबी उम्र की गारंटी देती है.

तो क्या है लंबी उम्र का असली फॉर्मूला?

अगर इन रिसर्च के संकेतों को सरल भाषा में समझें, तो longevity का फॉर्मूला किसी एक ‘सुपरफूड’ या गुप्त नुस्खे में नहीं, बल्कि नियमित गतिविधि + संतुलित भोजन + अच्छी नींद + सामाजिक जुड़ाव + तंबाकू से दूरी + तनाव को संभालने की स्वस्थ आदतों के मेल में छिपा है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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