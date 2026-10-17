घंटों कुर्सी पर बैठने से जोड़ों पर क्या पड़ता है असर? ऐसे लोग भूलकर भी न करें ये गलतियां, डेस्क वर्कर्स ऐसे रहें एक्टिव

Joint Health for Desk Workers: सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद कंप्यूटर के सामने बैठना और फिर लंच से लेकर शाम तक कुर्सी पर जमे रहना. अगर आपकी दिनचर्या भी कुछ ऐसी ही है, तो सावधान हो जाइए! लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठे रहने की आदत से गर्दन, कमर और कंधों में दर्द के साथ अकड़न की समस्या हो सकती है. लगातार बैठे रहने से शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती हैं, जिससे वजन बढ़ने और मांसपेशियों की ताकत घटने का जोखिम रहता है. इसका असर घुटनों और कूल्हों जैसे वजन उठाने वाले जोड़ों पर भी पड़ सकता है. हालांकि, सिर्फ बैठने से ही आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसा कहना सही नहीं है. तो ऐसे में सवाल है कि आखिर, डेस्क जॉब करने वाले लोग अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? आइए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से समझते हैं-

घंटों बैठे रहने से जोड़ों पर क्या असर पड़ता है?

न्यूज9 में छपी एक रिपोर्ट में मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल साकेत के ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन डॉ. रमनिक महाजन कहते हैं कि, जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित मूवमेंट और उनके आसपास की मांसपेशियों का मजबूत होना जरूरी है. दरअसल, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठा रहता है, तो गर्दन, कंधों और कमर में अकड़न या दर्द महसूस हो सकता है. गलत तरीके से बैठना और कंप्यूटर स्क्रीन की ऊंचाई सही न होना भी परेशानी बढ़ा सकता है.

लगातार बैठे रहने से शारीरिक गतिविधियां कम हो सकती हैं. इससे वजन बढ़ने और मांसपेशियों की फिटनेस प्रभावित होने की आशंका रहती है. वजन बढ़ने पर घुटनों और कूल्हों जैसे जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. हालांकि, लंबे समय तक बैठना अपने आप में जोड़ों के कार्टिलेज को नुकसान पहुंचने या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का प्रमाण नहीं है.

जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कितनी एक्सरसाइज जरूरी?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वयस्कों को हर सप्ताह 150 से 300 मिनट तक मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करनी चाहिए. इसके विकल्प के तौर पर 75 से 150 मिनट की तेज शारीरिक गतिविधि भी की जा सकती है. इसके साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन प्रमुख मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज करना भी जरूरी है.

आप ऑफिस में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे कामों के लिए पैदल चल सकते हैं और लंच ब्रेक में कुछ मिनट टहल सकते हैं. शुरुआत अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे-धीरे गतिविधि बढ़ाएं.

जोड़ों में दर्द हो तो कब डॉक्टर को दिखाएं?

कभी-कभार लंबे समय तक बैठने के बाद अकड़न महसूस होना आम हो सकता है. लेकिन यदि जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन, मूवमेंट में कमी या रोजमर्रा के काम करने में परेशानी हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ से जांच कराना जरूरी है.

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