लाइक्स और फॉलोअर्स के दौर में बढ़ रही तन्हाई,हर 6 में से 1 व्यक्ति है अकेलेपन का शिकार, WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

Social Isolation: आज के डिजिटल दौर में लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक हालिया रिपोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, अकेलापन केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.

WHO के मुताबिक, दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति अकेलेपन का सामना कर रहा है. यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इससे मानसिक तनाव, अवसाद और कई शारीरिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक अकेले रहना व्यक्ति की सेहत पर उसी तरह असर डाल सकता है जैसे धूम्रपान या अन्य हानिकारक आदतें.

अकेलापन क्यों है खतरनाक?

अकेलेपन की वजह से व्यक्ति धीरे-धीरे सामाजिक संपर्क से दूर होने लगता है. इसका सीधा असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है.

डिप्रेशन और एंग्जायटी का बढ़ता खतरा

जब व्यक्ति लंबे समय तक अकेला रहता है, तो वह अधिक सोचने लगता है. लगातार नकारात्मक विचारों की वजह से तनाव बढ़ता है और डिप्रेशन तथा एंग्जायटी जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं.

नींद से जुड़ी परेशानियां

अकेलापन नींद को प्रभावित करता है. पर्याप्त और अच्छी नींद न मिलने पर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों का जोखिम बढ़ सकता है.

शारीरिक स्वास्थ्य पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, सामाजिक अलगाव शरीर में तनाव हार्मोन को बढ़ा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ सकती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.

किन लोगों में ज्यादा होता है अकेलेपन का खतरा?

WHO के अनुसार कुछ वर्गों में अकेलेपन की समस्या अधिक देखने को मिलती है

किशोर और युवा वर्ग

बुजुर्ग लोग

कम आय वाले परिवारों के सदस्य

सामाजिक रूप से अलग-थलग रहने वाले लोग



अकेलेपन से कैसे बचें?

अकेलेपन को कम करने के लिए जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं.

परिवार और दोस्तों से नियमित बातचीत करें.

सोशल मीडिया पर कम और वास्तविक जीवन के रिश्तों पर अधिक ध्यान दें.

सामाजिक गतिविधियों में भाग लें.

योग, मेडिटेशन और नियमित व्यायाम करें.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.