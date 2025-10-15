Liver Damage Symptoms: आपका लिवर ठीक है या नहीं? शरीर देता है ये 9 चेतावनी संकेत

Liver Problem Symptoms: लीवर मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. जो रक्त को शुद्ध करने आवश्यक प्रोटीन बनाने पोषक तत्वों के चयापचय और पाचन में सहायता के लिए ज़िम्मेदार है. लेकिन किसी भी मेहनती मशीन की तरह यह भी घिस-घिस कर खराब हो जाता है. खासकर विषाक्त पदार्थों अस्वास्थ्यकर जीवनशैली की आदतों या अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों के संपर्क में आने पर.

लीवर की क्षति के लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते. लेकिन आपका शरीर शुरुआती चेतावनी संकेत भेजता है जो समस्या के गंभीर होने से पहले ही उसका समाधान करने में आपकी मदद कर सकते है.

1. थकान और कमज़ोरी (Fatigue and weakness)

लंबे दिन के बाद थकान महसूस होना सामान्य है. लेकिन क्या होगा अगर यह थकान बनी रहे या पर्याप्त आराम के बाद भी बनी रहे? थकान और कमज़ोरी अक्सर लीवर की क्षति के शुरुआती लक्षण होते है. जब लीवर प्रभावित होता है, तो यह आपके शरीर की पोषक तत्वों के उचित चयापचय और विषाक्त पदार्थों को साफ करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको थकान महसूस हो सकती है.

2. त्वचा या आँखों का पीला पड़ना (पीलिया) (Yellowing of the skin or eyes, jaundice)

पीलिया तब होता है जब बिलीरुबिन, एक पीला रंगद्रव्य जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है जमा हो जाता है. आपका लिवर सामान्यत बिलीरुबिन को संसाधित और हटाता है लेकिन जब यह ठीक से काम नहीं करता, तो यह रंगद्रव्य जमा हो सकता है, जिससे आपकी त्वचा और आंखें पीली दिखाई देने लगती है.

3. पेट में दर्द या सूजन (abdominal pain or bloating)

आपके पेट के ऊपरी-दाएं हिस्से में अस्पष्टीकृत दर्द या बेचैनी लिवर की क्षति का संकेत हो सकता है. लिवर में स्वयं तंत्रिका अंत नहीं होते, लेकिन इसके आसपास के ऊतकों में सूजन आ सकती है. जिससे कोमलता या सूजन हो सकती है.

4. वजन घटना (Weight loss)

यदि आप अपनी खान-पान की आदत या गतिविधि के स्तर में बदलाव किए बिना अचानक वजन कम कर रहे हैं. तो यह अस्वस्थ लिवर से जुड़ा हो सकता है. लिवर की क्षति चयापचय को बाधित कर सकती है, जिससे आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों को प्रभावी ढंग से अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है.

5. मूत्र का गहरा रंग (Dark Urine)

पेशाब या मल के रंग में बदलाव लिवर की समस्या का प्रारंभिक संकेत हो सकता है. गहरे रंग का पेशाब उच्च बिलीरुबिन का संकेत हो सकता है, जबकि हल्के रंग का मल पित्त उत्पादन में कमी का संकेत हो सकता है, ये दोनों ही लिवर के खराब कार्य के संकेत है.

6. आसानी से चोट लगना

आपका लिवर रक्त के थक्के बनाने में मदद करने वाले प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए ज़िम्मेदार होता है. यदि लिवर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये प्रोटीन कम हो सकते हैं, जिससे मामूली चोट लगने पर भी आसानी से चोट लग सकती है या रक्तस्राव हो सकता है.

7. पैरों और टखनों में सूजन (एडिमा) swelling of the feet and ankles, edema)

लिवर की क्षति आपके शरीर में खासकर आपके पैरों और टखनों में द्रव प्रतिधारण का कारण बन सकती है. यह घटना जिसे एडिमा कहा जाता है. रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन में असंतुलन के कारण होती है.

8. भूख न लगना (Loss of appetite)

यदि आप देखते हैं कि आप बहुत कम खा रहे हैं या बार-बार मतली महसूस कर रहे हैं. तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है. तनावग्रस्त लिवर पाचन क्रिया को बिगाड़ सकता है. जिससे भोजन का स्वाद कम हो जाता है और बिना किसी कारण के मतली हो सकती है.

9. त्वचा पर मकड़ी जैसी रक्त वाहिकाएं (spider-like blood vessels on the skin)

स्पाइडर एंजियोमा त्वचा की सतह के नीचे दिखाई देने वाली छोटी जाल जैसी रक्त वाहिकाएं, लिवर पर दबाव पड़ने पर दिखाई दे सकती है. ये अक्सर ऊपरी छाती, चेहरे या बाहों पर दिखाई देती है.