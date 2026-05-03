Earbuds Vs Headphones: आपके कान के लिए क्या है ‘Slow Poison’? एक्सपर्ट ने बताया- किसे तुरंत फेंक देना है समझदारी!

Earbuds Vs Headphones: आज के समय में ईयरफोन, ईयर प्लग्स और हेडफोन्स यूज करने का फैशन चल पड़ा है. बच्चों से लेकर यूथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स और यहां कि बुजुर्गों में भी कानों में ये डिवाइस यूज करने की होड़ लगी हुई है.कुछ लोग तो रास्ते में चलते-चलते इन इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं और तेज ध्वनि में गाने सुनते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा रहता है. आपको ये जानकारी हैरानी होगी कि इन डिवाइसेस के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों में नॉइज-इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का खतरा भी बढ़ रहा है. इनके कारण कुछ लोगों की सुनने की क्षमता खोती जा रही है. जानें इस मामले में क्या कहते हैं एक्सपर्ट-

एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

ईयरफोन और हेडफोन को लेकर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉ. रचना मेहता ने बताया है कि जब भी हेडफोन, ईयरफोन या ईयरप्लग्सस में से एक को चुनने की बात आए तो बतौर मेडिकल कंसल्टेंट हम हेडफोन को सबसे कम रिस्क वाला इक्विपमेंट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ईयर फोन्स या ईयर प्लग्स लगाने से सीधे ईयर कैनाल पर असर पड़ता है.

ये कान की नली पर प्रेशर डालते हैं, जिससे का मैल गहराई तक अंदर जाने लगता है. इससे सुनने की क्षमता प्रभावित होती ही है. कई बार कान के पर्दों के पास गर्माहट और नमी भी जमा हो जाती है, जिससे फंगल इन्फेक्शन तक हो सकता है. कई बार लोग ईयरफोन और ईयर प्लग्स को साफ तक नहीं करते, जिससे कान के अंदर जमा गंदगी में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.

सरकार की गाइडलाइन्स

इयरफोन, हेडफोन्स और इयरबड्स जैसे तमाम हियरिंग डिवासिस को लेकर सरकार ने भी पिछले साल चेतावनी जारी की थी, जिसमें स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने बताया था कि कैसे पर्सनल ऑडियो डिवाइसेस पर तेज वॉल्यूम में लगातार कई घंटों तक म्यूजिक सुनने से सुनने की क्षमता इस कदर प्रभावित हो सकती है कि इसे वापस सही नहीं किया जा सकता.

इस आदत की वजह से लोगों को कान भिनभिनाने या कान बजने की शिकायत हो रही है, जिसे टिनिटस भी कहते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि एक बार सुनने की क्षमता स्थाई रूप से कम या खराब हो जाए तो हियरिंग डिवाइसेस या कॉक्लियर इम्प्लांट्स से भी वापस नहीं आ सकती. इतना ही नहीं, कम उम्र में यदि इयरफोन, हेडफोन या ईयरप्लग लगाने से टिनिटस होने लगे तो उम्र बढ़े के साथ ये डिप्रेशन जैसे मेंटल प्रॉबलम्स का कारण बन सकता है.

क्या सावधानी बरतें?

द हेल्थ साइट की रिपोर्ट में मुंबई के ENT कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल मोदी ने स्पष्ट किया है कि ईयर प्लग्स, ईयरफोन या हैडफोन अपने आप में हानिकारक नहीं है, लेकिन जब भी आप इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बजने वाले तेज म्यूजिंक एंड साउंड की वजह से नॉइज-इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस की समस्याा हो सकती है.

यदि आप मीटिंग जैसे जरूरी कामों में ईयरफोन या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन सावधानी अपनाके से नुकसान को कम किया जा सकता है-

इन डिवाइस को यूज करने पर वॉल्यूम को 60% तक कम रखना चाहिए.

इसे यूज करने के बीच में 50-60 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ताकि कानों को आराम मिल सके।

ईयर प्लग्स, ईयर फोन और हेडफोन की नियमित सफाई करते रहना चाहिए.

जब कभी आपको कान में दर्द या झनझनाहट पैदा हो तो इनका यूज न करें और ईएनटी एक्सपर्ट से चेकअप कराएं.

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