Home > लाइफस्टाइल > Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज

Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज

Vaginal Infection in ladies: महिलाओ के स्वस्थ की देखभाल बहुत जरूरी है। योनि यानि Private Part एक जरुरी हिस्सा होता है, जो साफ  सफाई और देख भाल की मांग करता है।  कई बार गलत आदतों की वजह से जैसे गंदे कपडे पहनना से भी योनि में इन्फेक्शन का होने का  खतरा हो सकता है।  अगर आप भी इस इन्फेक्शन को समय पर पहचान पहचान लेते है, तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। आईये जानते है, इसक 5 आम संकेत।

Published By: Ananya verma
Published: August 11, 2025 23:47:46 IST

Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज

Vaginal Infection in ladies: महिलाओ के स्वस्थ की देखभाल बहुत जरूरी है। योनि यानि Private Part एक जरुरी हिस्सा होता है, जो साफ  सफाई और देख भाल की मांग करता है।  कई बार गलत आदतों की वजह से जैसे गंदे कपडे पहनना से भी योनि में इन्फेक्शन का होने का  खतरा हो सकता है।  अगर आप भी इस इन्फेक्शन को समय पर पहचान पहचान लेते है, तो इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। आईये जानते है, इसक 5 आम संकेत।

1. असामान्य सफेद पानी या डिस्चार्ज: योनि या Private part से हल्का सफेद या साफ़ पानी निकलना सामान्य है। लेकिन अगर ये पानी पीला, हरा या काफी गाढा हो जाये और उस में बदबू भी आने लगे तो ये इन्फेक्शन का संकेत है।

2. खुजली और जलन:  अगर आपको योनि यानि Private Part के अंदर या बाहर खुजली या जलन महसूस हो, तोह भी ये Infection के लक्षण है सकता है । यह दिन में भी हो सकता है, लेकिन अक्सर रात को या पेशाब करते समय ज्यादा महसूस होता है।

3. पेशाब में दर्द: अगर Urine पास करते समय,चुभन महसूस हो, या बार-बार Urine जाने की जरूरत महसूस हो, तो यह भी इंफेक्शन का संकेत हो सकता है।

4 . संबंध (Sex) बनाते समय दर्द: अगर यौन संबंध बनाते समय दर्द, जलन या सूखापन महसूस हो, तो यह भी एक लक्षण है। इंफेक्शन होने पर अंदर सूजन आ सकती है, जिससे यह दर्द होता है।

5. सूजन और लालिमा: योनि के आसपास त्वचा लाल हो जाना, सूज जाना, या छोटे-छोटे दाने या छाले निकल आना भी इंफेक्शन की निशानी है।

कैसे बचें और क्या करें ? 
अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। रोज़ाना सफाई रखें, बहुत तंग कपड़े न पहनें, कॉटन के अंडरवियर पहनें, और असुरक्षित यौन संबंध से बचें।

Tags: vaginal infection picturesvaginal yeast infection symptomsyeast infectionyeast infection dischargeyeast infection treatment
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज
Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज
Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज
Vaginal Infection के होते हैं ये 5 लक्षण बेहद खतरनाक, इन्हें बिल्कुल ना करें नजर अंदाज
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?