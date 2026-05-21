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तनाव ही नहीं… शरीर का वजन भी बढ़ा सकती ये गंदी आदत! दिल ओ दिमाग पर भी करेगी वार, ऐसे दूर होगी परेशानी

Less Sleep Disadvantages: सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी खानपान तो करना ही है, लेकिन उससे पहले अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, नींद का मतलब है शरीर को रिकवर करने का समय. हालांकि, आजकल हमारी कुछ आदतें नींद को पूरा होने ही नहीं देती हैं.अब सवाल है कि आखिर, रोज कितने घंटे की नींद जरूरी है? कम नींद लेने से वजन क्यों बढ़ता है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 21, 2026 9:42:23 PM IST

जानिए, कम नींद लेने के नुकसान. (Canva)
जानिए, कम नींद लेने के नुकसान. (Canva)


Less Sleep Disadvantages: सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी खानपान तो करना ही है, लेकिन उससे पहले अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. क्योंकि, अक्सर लोग नींद को नजरअंदाज कर जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि, आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, नींद का मतलब है शरीर को रिकवर करने का समय. मतलब जब हम सोते हैं तो शरीर के अंदर रिपेयर का काम चलता है. इसलिए शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है. हालांकि, आजकल हमारी कुछ आदतें नींद को पूरा होने ही नहीं देती हैं. इन आदतों में देर रात तक मोबाइल चलाना, काम का तनाव आदि. इन सभी का असर हमारी नींद पर पड़ता है और कम नींद का हमारे शरीर पर असर होता है, ऐसी एक चेन बन जाती है. अब सवाल है कि आखिर, रोज कितने घंटे की नींद जरूरी है? कम नींद लेने से वजन क्यों बढ़ता है? कम नींद लेने के नुकसान क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

रोज कितने घंटे नींद लेना चाहिए?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर वयस्क को हर रात 7 से 9 घंटे की हेल्दी नींद लेना ज़रूरी है. हालांकि, बच्चों और किशोरों को इससे भी ज़्यादा नींद चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि, अगर कोई इंसान लगातार 6 घंटे से कम सोता है तो उसका वजन तेजी से बढ़ सकता है. डाइट या एक्सरसाइज की आदत में कोई बदलाव न हो फिर भी वजन बढ़ता जाता है.

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कम नींद का वजन बढ़ने से कनेक्शन?

ये सच है कि, कम नींद लेने से वजन बढ़ता है. बता दें कि, कम नींद लेने से शरीर में हार्मोनल बदलाव होता है. नींद की कमी से सबसे पहले भूख कंट्रोल करने वाला हार्मोन घ्रेलिन बढ़ जाता है. ये हार्मोन भूख बढ़ाने का काम करता है. जब घ्रेलिन ज्यादा होता है तो बार-बार खाने का मन करता है, जिससे ज्यादा खा लिया जाता है. दूसरी तरफ, लेप्टिन नाम का हार्मोन कम हो जाता है.

कम नींद लेने के नुकसान क्या हैं?

पेट भरने का अहसास लेप्टिन से होता है. जब ये कम होता है तो पेट भरा हुआ नहीं लगता और ज्यादा खाने की आदत बढ़ जाती है. इसके अलावा, कम नींद से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है. ज्यादा कोर्टिसोल से पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है, जिससे मोटापा आता है. साथ ही, नींद की कमी से इंसुलिन सेंसिटिविटी पर भी असर पड़ता है, जिससे शरीर शुगर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है.

कम नींद का दिल-दिमाग पर क्या होता असर?

कम नींद का असर दिल और दिमाग पर भी साफ दिखता है. ऐसा होने पर इंसान को हमेशा थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. इससे मीठा, तला हुआ और जंक फूड खाने का मन करता है, जो वजन बढ़ने का एक और बड़ा कारण है. अगर वजन कंट्रोल में रखना है और शरीर को फिट रखना है और दिन भर एनर्जी चाहिए, तो नींद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है.

परेशानी दूर करने के लिए क्या करें?

समय पर सोना, मोबाइल से दूर रहना और रेगुलर सोना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए एक मजबूत नींव भी है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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