न तनाव, न अनहेल्दी डाइट… फिर भी बढ़ रहा है शरीर का वजन? ध्यान दीजिए कहीं आपकी नींद तो जिम्मेदार नहीं

Sleep causes weight gain: आमतौर पर यही माना जाता है कि, तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल वजन को बढ़ते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद भी वजन बढ़ा सकती हैं. दरअसल, जिंदगी में अक्सर लोग नींद को नजरअंदाज कर जाते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. नींद का मतलब है शरीर को रिकवर करने का समय. जब हम सोते हैं तो शरीर के अंदर रिपेयर का काम चलता है. इसलिए शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए नींद बहुत जरूरी है. आजकल देर रात तक मोबाइल चलाना, काम का तनाव इन सबका हमारी नींद पर असर होता है और कम नींद का हमारे शरीर पर असर होता है, ऐसी एक चेन बन जाती है. ऐसे में सवाल है कि, आखिर कितने घंटे की नींद लेना चाहिए? क्या सच में कम नींद लेने से वजन बढ़ता है? कम नींद लेने के नुकसान क्या हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

हर दिन कितने घंटे की नींद जरूरी?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, हर वयस्क को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी होती है. बच्चों और किशोरों को ज़्यादा नींद चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई इंसान लगातार छह घंटे से कम सोता है तो उसका वजन तेजी से बढ़ सकता है. डाइट या एक्सरसाइज की आदत में कोई बदलाव न हो फिर भी वजन बढ़ जाता है.

क्या सच में कम नींद से वजन बढ़ता है?

ये सच है कि नींद की कमी भी वजन बढ़ा सकती है. दरअसल, शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है. नींद की कमी से सबसे पहले भूख कंट्रोल करने वाला हार्मोन घ्रेलिन बढ़ जाता है. ये हार्मोन भूख बढ़ाने का काम करता है. जब घ्रेलिन ज्यादा होता है तो बार-बार खाने का मन करता है, जिससे ज्यादा खा लिया जाता है. दूसरी तरफ, लेप्टिन नाम का हार्मोन कम हो जाता है.

कम नींद के दिमाग पर भी होता असर

कम नींद का असर दिमाग पर भी साफ दिखता है. इंसान को हमेशा थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. इससे मीठा, तला हुआ और जंक फूड खाने का मन करता है, जो वजन बढ़ने का एक और बड़ा कारण है. अगर वजन कंट्रोल में रखना है और शरीर को फिट रखना है और दिन भर एनर्जी चाहिए, तो नींद को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है.

अच्छी नींद लेने के लिए क्या करें

समय पर सोना, मोबाइल से दूर रहना और रेगुलर सोना आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि अच्छी सेहत के लिए एक मजबूत नींव भी है.