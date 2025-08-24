Home > हेल्थ > व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

Fasting Side Effects: क्या आप भी व्रत या रोजा रखने के बाद पैरों में दर्द और थकान महसूस करते हैं? जानिए डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कमी और खानपान से जुड़ी असली वजहें और आसान समाधान।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 16:20:16 IST

Fasting Tips
Fasting Tips

Fasting Tips: व्रत रखने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उपवास के बाद पैरों में दर्द और भारीपन महसूस होता है। यह समस्या आम है और इसके पीछे कुछ जरूरी कारण छिपे होते हैं।

ये हो सकती है वजह

सबसे पहली वजह है डिहाइड्रेशन। लंबे समय तक पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसका सीधा असर मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़ता है, जिससे ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है।

दूसरी बड़ी वजह है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। व्रत के दौरान शरीर को सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इनकी कमी से पैरों में अकड़न, झनझनाहट और दर्द महसूस होने लगता है।

पानी में ये 2 चीजों को मिलाकर पीना पड़ सकता है सेहत पर भारी, पाचन तंत्र भी हो सकता है खराब

इसके अलावा, खाने में संतुलन की कमी भी इस परेशानी को बढ़ा देती है। अगर इफ्तार या व्रत खोलते समय सिर्फ तैलीय और भारी भोजन लिया जाए, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा तो मिल जाती है लेकिन मांसपेशियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता।

लगातार खड़े रहना भी होता है हानिकारक

लंबे समय तक लगातार खड़े रहना या चलना भी उपवास के दौरान थकान बढ़ा देता है। खासकर जब शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड हो, तो पैरों में खिंचाव ज्यादा महसूस होता है।

किस समय पर दही खाना होता है सबसे सही? जानें इससे होने वाले फायदे और खाने का टाइम

इस समस्या से बचने के लिए व्रत खोलते समय पानी, नारियल पानी, दूध या छाछ जैसे हाइड्रेटिंग ड्रिंक का सेवन करना जरूरी है। साथ ही, केले, खजूर और ड्राई फ्रूट्स जैसे फूड्स शरीर को पोटैशियम और मैग्नीशियम देते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। अगर पैरों में दर्द लगातार बना रहे, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण
व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण
व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण
व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?