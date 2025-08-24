व्रत के बाद पैरों में दर्द और थकान? ये हो सकते हैं छिपे हुए कारण

Fasting Tips: व्रत रखने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं, लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उपवास के बाद पैरों में दर्द और भारीपन महसूस होता है। यह समस्या आम है और इसके पीछे कुछ जरूरी कारण छिपे होते हैं।

ये हो सकती है वजह

सबसे पहली वजह है डिहाइड्रेशन। लंबे समय तक पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसका सीधा असर मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़ता है, जिससे ऐंठन और दर्द की समस्या हो सकती है।

दूसरी बड़ी वजह है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। व्रत के दौरान शरीर को सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। इनकी कमी से पैरों में अकड़न, झनझनाहट और दर्द महसूस होने लगता है।

इसके अलावा, खाने में संतुलन की कमी भी इस परेशानी को बढ़ा देती है। अगर इफ्तार या व्रत खोलते समय सिर्फ तैलीय और भारी भोजन लिया जाए, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा तो मिल जाती है लेकिन मांसपेशियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता।

लगातार खड़े रहना भी होता है हानिकारक

लंबे समय तक लगातार खड़े रहना या चलना भी उपवास के दौरान थकान बढ़ा देता है। खासकर जब शरीर पहले से ही डिहाइड्रेटेड हो, तो पैरों में खिंचाव ज्यादा महसूस होता है।

इस समस्या से बचने के लिए व्रत खोलते समय पानी, नारियल पानी, दूध या छाछ जैसे हाइड्रेटिंग ड्रिंक का सेवन करना जरूरी है। साथ ही, केले, खजूर और ड्राई फ्रूट्स जैसे फूड्स शरीर को पोटैशियम और मैग्नीशियम देते हैं, जो मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। अगर पैरों में दर्द लगातार बना रहे, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।