ऑफिस से आने के बाद मर्द चबा लें यह चीज, कमजोरी से लेकर शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर!

Men Sexual Problems: बिस्तर पर कमजोरी की वजह से मिनटों में ही खेल खत्म हो जाता है, तो ऑफिस से आने के बाद लौंग चबाना फायदेमंद हो सकता है. आइए, यहां जानते हैं लौंग कैसे पुरुषों के लिए फायदेमंद होती है.

By: Team InKhabar | Published: October 12, 2025 9:59:24 AM IST

Benefits of Clove: बेडरूम की समस्या सिर्फ चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती है. यह हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डालती है. यही वजह है कि बेडरूम की समस्या यानी सेक्सुअल हेल्थ ठीक रखने के लिए पुरुष तरह-तरह की दवाइयां या वियाग्रा लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन, इन सबसे पहले अगर डाइट में कुछ नेचुरल चीजें शामिल कर लें तो शायद दवाइयों की नौबत न आए. आज यहां हम ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो लगभग हर भारतीय घर की किचन में मौजूद होती है और सेक्स की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है. 

यहां हम बात कर रहे हैं लौंग के बारे में. जी हां, लौंग सिर्फ पाचन, कब्ज या पेट की समस्याओं को दूर करने में नहीं मदद करती है. बल्कि, यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ की परेशानियों में भी फायदेमंद साबित हो सकती है. 

मर्दों की कई परेशानियों का हल कर सकती है लौंग!

शीघ्रपतन (Premature Ejaculation)

लौंग में ऐसे तत्व होते हैं जो नर्वस सिस्टम को राहत देने में मदद कर सकते हैं. जिससे यौन संबंध बनाने के दौरान टाइमिंग बेहतर हो सकती है. 

नपुंसकता (Erectile Dysfunction)

लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बना सकता है. जिससे प्राइवेट पार्ट में सही तरह से ब्लड फ्लो होता है और इरेक्श में मदद मिलती है. 

कामेच्छा (Libido) 

Sexual Life Tips

अगर सेक्स की इच्छा कम होती जा रही है तो भी लौंग फायदेमंद हो सकता है. यह सेक्स ड्राइव बढ़ाता है और शरीर में उत्तेजना के साथ गर्मी भी लाता है. 

ये भी पढ़ें: लो भला! ये 5 सब्जियां भी बढ़ा सकती हैं मर्दाना ताकत, हर बार पार्टनर भी करेगी बिस्तर पर इंतजार

तनाव करे कम 

लौंग में मौजूद तत्व चिंता-तनाव कम और दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं. जिससे बिस्तर पर परफॉर्मेंस बेहतर होता है. 

कैसे करें लौंग डाइट में शामिल?

लौंग सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है, इसपर कई रिसर्च भी हो चुकी हैं. जहां ऐसा माना गया है कि सुबह के समय खाली पेट और रात को सोने से पहले लौंग खाना फायदेमंद हो सकता है. अगर आप अपनी सेक्स लाइफ सुधारना चाहते हैं और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो सुबह या शाम 3 लौंग चबाकर खा सकते हैं. 

लौंग को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने से शीघ्रपतन और कमजोरी जैसी समस्याओं से पुरुषों को राहत मिल सकती है. साथ ही यह स्पर्म काउंट बढ़ाने और उन्हें हेल्दी रखने में भी मददगार साबित हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: सुबह उठते ही करतें हैं ये गलती तो आज ही कर दें बंद! वरना बेडरूम में हमेशा मिलेगी निराशा

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

