आप भी रात में देर से खाते हैं खाना? जानें- क्या होता शरीर पर असर, इस खबर को पढ़ने के बाद छोड़ देंगे यह आदत!

Late Night Eating Effects: एक ही भोजन शाम 7 बजे खाने पर अच्छे से पच जाता है और शरीर इसे ऊर्जा में बदलता है, लेकिन रात 10 बजे खाने पर ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ जाता है और फैट स्टोर होने लगता है.

By: Hasnain Alam | Published: December 30, 2025 6:33:14 PM IST

Late Night Eating Habits
Late Night Eating Habits


Health News: अगर आप भी देर रात खाना खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. देर रात खाना खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, ब्लड शुगर बढ़ता है और फैट तेजी से जमा होने लगता है. यानी यह सिर्फ पाचन नहीं बिगाड़ता, बल्कि कई तरह से स्वास्थ्य पर असर डालता है.

दरअसल, रात में खाना खाने से पाचन खराब नहीं होता, बल्कि इसका कारण शरीर में बढ़ता मेलाटोनिन हार्मोन है. मेलाटोनिन नींद का हार्मोन है, जो सोने के समय से 2-3 घंटे पहले बढ़ना शुरू हो जाता है.

स्टोरेज मोड में चले जाते हैं फैट सेल्स

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इसी समय इंसुलिन सेंसिटिविटी 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है और फैट सेल्स स्टोरेज मोड में चले जाते हैं. नतीजा यह होता है कि एक ही भोजन शाम 7 बजे खाने पर अच्छे से पच जाता है और शरीर इसे ऊर्जा में बदलता है, लेकिन रात 10 बजे खाने पर ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ जाता है और फैट स्टोर होने लगता है.

एक स्टडी बताती है कि खाने का समय कितना मायने रखता है. स्टडी में पाया गया कि जब शरीर में मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) ज्यादा होता है, यानी सोने से 2-3 घंटे पहले, तब खाना खाने पर ब्लड ग्लूकोज लेवल सामान्य समय की तुलना में 34 प्रतिशत तक अधिक बढ़ जाता है.

ब्रेकफास्ट और लंच रखें हैवी

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि कैलोरी को दिन में पहले ले लें, यानी ब्रेकफास्ट और लंच हैवी रखें, डिनर हल्का और जल्दी करें. शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार खाएं, उसके खिलाफ नहीं. इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है, वजन कंट्रोल होता है और डायबिटीज का खतरा कम होता है.

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देर रात खाना खाने से सर्केडियन रिदम बिगड़ता है, जिससे इंसुलिन का काम प्रभावित होता है. वहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल वजन घटाने समेत कई समस्याओं को मात देने में कारगर है. दिन के अनुसार खाने से शरीर बेहतर काम करता है और रात की नींद भी अच्छी आती है. ऐसे में अगर देर रात खाने की आदत है, तो आप उसे जल्दी ही छोड़ दें.

