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सावधान! रात में देर से डिनर करने वाले हो जाएं सतर्क, बढ़ सकता टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा

Late Night Dinner: कई लोग 10-11 बजे या उससे भी देर से भोजन करते हैं. यह आदत भले ही सामान्य लगती हो, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे ठीक नहीं मानते हैं. क्योंकि, लंबे समय तक लगातार देर से खाना खाने की आदत शरीर के मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर डाल सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: July 20, 2026 4:30:44 PM IST

आपको बीमार कर सकती देर रात खाना खाने की आदत. (AI)
आपको बीमार कर सकती देर रात खाना खाने की आदत. (AI)


Late Night Dinner: आजकल की अनहेल्दी और भागदौड़ भरी जीवनशैली ने इंसान को बहुत कष्ट दिए हैं. नतीजा यह है कि, लोगों के पास भोजन करने तक का समय नहीं है. ऑफिस का काम, ट्रैफिक, मोबाइल या ओटीटी की वजह से आजकल बड़ी संख्या में लोग देर रात डिनर कर रहे हैं. ज्यादातर लोग 10-11 बजे या उससे भी देर से भोजन करते हैं. यह आदत भले ही सामान्य लगती हो, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट इसे ठीक नहीं मानते हैं. क्योंकि, लंबे समय तक लगातार देर से खाना खाने की आदत शरीर के मेटाबॉलिज्म पर नकारात्मक असर डाल सकती है.

कई शोधों में यह संकेत मिले हैं कि देर रात भोजन करने और अनियमित खाने के समय का संबंध टाइप-2 डायबिटीज, मोटापा और हार्ट रोगों के बढ़े हुए जोखिम से हो सकता है. हालांकि, इन बीमारियों के पीछे कई अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, देर रात भोजन करना नुकसानदायक क्यों? किन बातों का रखें ध्यान? डॉक्टर से कब मिलें? इस बारे में बता रहे हैं जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिसिन यूनिट हेड डॉ. अमितेश अग्रवाल-

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देर रात खाना क्यों हो सकता नुकसानदायक?

विशेषज्ञ बताते हैं कि शरीर की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक (सर्कैडियन रिदम) होती है, जो यह तय करती है कि किस समय भोजन का पाचन और ऊर्जा का उपयोग बेहतर तरीके से होगा. रात के समय शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता अपेक्षाकृत कम हो सकती है. ऐसे में देर से और भारी भोजन करने पर ब्लड शुगर को नियंत्रित करना शरीर के लिए कठिन हो सकता है.

टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम क्यों बढ़ता है?

डॉक्टर कहते हैं कि, देर रात भोजन करने से शरीर को भोजन पचाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता, खासकर यदि खाने के तुरंत बाद सो जाया जाए. इससे लंबे समय में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है. यदि इसके साथ शारीरिक गतिविधि की कमी, मोटापा और असंतुलित आहार भी जुड़ जाएं, तो टाइप-2 डायबिटीज का खतरा और बढ़ सकता है.

दिल की सेहत पर भी पड़ सकता असर

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, देर रात अधिक कैलोरी वाला भोजन करने से वजन बढ़ने, हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है. ये सभी कारक आगे चलकर हार्ट रोगों की संभावना को बढ़ा सकते हैं. हालांकि, जोखिम व्यक्ति की जीवनशैली, आनुवंशिक कारणों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों पर भी निर्भर करता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

  • सोने से कम से कम 2 से 3 घंटे पहले रात का भोजन कर लें.
  • रात में हल्का और संतुलित भोजन करें.
  • ज्यादा तला-भुना, मीठा और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें.
  • खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं. 10–15 मिनट हल्की वॉक करें.
  • हर दिन लगभग एक ही समय पर भोजन करने की आदत बनाएं.
  • नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

कब लें डॉक्टर की सलाह?

यदि आपको पहले से डायबिटीज, प्रीडायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या हृदय संबंधी समस्या है, तो अपने भोजन के समय और डाइट को लेकर डॉक्टर या पंजीकृत डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर रहेगा. स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ क्या खा रहे हैं यह ही नहीं, बल्कि कब खा रहे हैं यह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है. समय पर और संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद लंबे समय तक बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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