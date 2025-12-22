Late Night Dinner: शरीर को अंदर से गला देगा ‘लेट नाईट डिनर’, नुकसान जान कभी नहीं करेंगे ये गलती, यहां जानें खाने का सही समय

Late Night Dinner Disadvantages: आज कल के दौर में भाग-दौड़ वाली ज़िन्दगी में रात को देर से डिनर करना हर किसी के लिए आम बात हो गई है. लोगों को फ़ोन देखते हुए या टीवी देखते हुए देर से खाने की आदत हो गई है. सिर्फ यही नहीं सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आज कल लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, लेकिन ये आदतें पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा रही हैं. लेकिन लोग इन आदतों को ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानते, लेकिन ये पाचन संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं. वहीं इसे लेकर जब एक डॉक्टर से बात की गई तो डॉ. आदित्य कहते हैं, “देर रात खाना खाना लोगों की एक आम आदत बन गई है, और वे इसके नतीजों को पूरी तरह नहीं समझते क्योंकि पेट पर तुरंत कोई असर नहीं दिखता. हालांकि, इस आदत से समय के साथ पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इस तरह देर रात खाना खाने से पेट पर असर पड़ता है.

देर रात खाना खाने से क्या होता है?

देर रात खाना खाने से शरीर की लय में गड़बड़ी

शरीर एक प्राकृतिक घड़ी की तरह काम करता है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं. इस घड़ी के अनुसार, शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए खाना पचाने की क्षमता सुबह से शाम तक सबसे अच्छी होती है. जैसे-जैसे रात होती है, शरीर आराम के लिए खुद को तैयार करने लगता है. जब आप देर रात खाना खाते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को फिर से काम करना पड़ता है. इससे शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ जाती है, और इसका असर सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है.

मेटाबॉलिज्म का धीमा होना

रात में, शरीर का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि खाना पचाने और उसे एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. जब लोग देर रात खाना खाते हैं, तो खाना ठीक से पचता नहीं है, और इसका ज़्यादातर हिस्सा फैट में बदल जाता है. इससे शरीर में फैट जमा होने लगता है. यही वजह है कि जो लोग देर रात खाना खाते हैं, उनका वज़न बढ़ने लगता है, खासकर पेट और कमर के आसपास.

एसिडिटी बढ़ाना

रात को देर से खाना खाने से पेट में गैस्ट्रिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और अगर लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, तो लेटने पर पेट और खाने की नली के बीच का वाल्व ढीला हो जाता है, जिससे एसिड ऊपर की ओर आ जाता है. इससे एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन होती है. अगर ऐसा रोज़ाना होता है, तो इससे खाने की नली की अंदरूनी परत में सूजन आ सकती है. कुछ मामलों में, अल्सर भी हो सकते हैं, और खाने की नली में लगातार सूजन से पेट की अंदरूनी परत पर भी असर पड़ सकता है.

रात को देर से खाना खाने से गट माइक्रोबायोटा खराब हो जाता है.

पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, जिसे गट माइक्रोबायोटा कहते हैं. जब लोग रात को देर से चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम और कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट वाले दूसरे खाने खाते हैं, तो यह पेट में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है. इससे गैस और पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, और कमजोर इम्यून सिस्टम जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

नींद पर बुरा असर

रात को देर से खाने से नींद पर भी असर पड़ता है. जब पेट भरा होता है और एसिड बन रहा होता है, तो नींद आना मुश्किल हो जाता है. एसिड रिफ्लक्स और गैस की वजह से लोग रात भर करवट बदलते रहते हैं, जिससे बेचैनी होती है. नतीजतन, वे सुबह थका हुआ महसूस करते हैं. खराब नींद से हार्मोनल असंतुलन और स्ट्रेस हो सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं और भी खराब हो सकती हैं.

क्या है डिनर का सही समय

क्या आप जानते हैं कि खाना खाने का सही समय क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना पचाने में समय लगता है. अगर आप सोने से ठीक पहले खाना खाते हैं, तो इससे पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और पेट की समस्याएँ हो सकती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते समय हमारा शरीर ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है. इसलिए, मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है, और इससे वज़न बढ़ सकता है. इसीलिए आपको सोने से 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लेना चाहिए. अगर हो सके, तो रात का खाना 7-8 बजे तक खाने की कोशिश करें. इससे आपके शरीर को खाना पचाने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है और मोटापा, डायबिटीज़ और एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचने में भी मदद मिलती है.

अपनी लाइफस्टाइल में उतारें ये टिप्स

हल्का और पौष्टिक खाना खाएं – रात में, आसानी से पचने के लिए दाल, सब्जियां, रोटी, सूप या खिचड़ी जैसा हल्का खाना खाएं.

भारी और तले हुए खाने से बचें – तले हुए और मसालेदार खाने और जंक फूड से बचें.

ज़्यादा न खाएं – रात में आसानी से पचने के लिए सीमित मात्रा में खाएं.

खाने के बाद थोड़ी देर टहलें – 10-15 मिनट टहलने से पाचन बेहतर होता है.

