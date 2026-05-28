तनाव और थकान तो छोड़िए… जवानी में बाल भी हो जाएंगे सफेद! अगर नींद लेंगे कम, जानिए क्यों

Lack of Sleep Side Effects: आजकल जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसमें बीमारियां होना बहुत सामान्य बात है. कम उम्र में बाल सफेद (white hair) होना ऐसी ही समस्याओं में से एक है. खराब दिनचर्या का ही नतीजा है कि, आज अधिकांश युवाओं को कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगे हैं. 30 की उम्र आते-आते अधिकांश युवाओं की दाढ़ी में भी सफेद बाल दिखने लगते हैं. कम उम्र में बाल सफेद होने के वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे- जेनेटिक यानी अगर माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी को यह बीमारी है तो बाल सफेद होने के चांस बढ़ जाते हैं. हालांकि, जेनेटिक कारण बहुत कम लोगों में ही देखने को मिलता है. लेकिन, एक बड़ा कारण है, जो अक्सर देखा जाता है… और वो है नींद की कमी. यही वजह है कि, लोग सवाल पूछते हैं कि क्या सच में नींद की कमी से बाल सफेद हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या सच में नींद की कमी से बाल सफेद होते हैं?

बेंगलुरु की डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. प्रीती कहती हैं कि, आजकल बालों का सफेद होना बहुत कॉमन समस्या हो गई है. इसकी एक बड़ी वजह नींद की कमी भी है. हालांकि, एक-दो रात की कम नींद से बाल अचानक सफेद नहीं होते, लेकिन लंबे समय तक नींद की कमी शरीर पर ऐसा असर डाल सकती है. ऐसा होने से समय से पहले बाल सफेद होने लगते हैं.

नींद और सफेद बालों के बीच क्या कनेक्शन?

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, पर्याप्त नींद न लेने से शरीर लगातार तनाव की स्थिति में रहता है, तब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगता है. यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्याद हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बालों की जड़ों और मेलानोसाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे बालों में रंग बनाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है और समय से पहले सफेद बाल आने लगते हैं. लंबे समय तक खराब नींद और मानसिक तनाव बालों के पिगमेंट को बनाए रखने वाली स्टेम सेल्स को प्रभावित कर सकते हैं.

नींद की कमी एक सहायक कारण हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी कई वजहें हैं जो बालों को जल्दी सफेद कर सकती हैं. इनमें सबसे बड़ा कारण जेनेटिक्स यानी पारिवारिक इतिहास है. यदि परिवार में माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों के बाल जल्दी सफेद हुए हैं, तो अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा आयरन, कॉपर और फोलेट की कमी भी बालों को प्रभावित कर सकती है.

सफेद बाल होने से कैसे रोकें?

डॉक्टर कहती हैं कि, सफेद बाल उम्र बढ़ने की एक नेचुरल प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता. हालांकि अच्छी नींद, सही खानपान और तनाव कंट्रोल जैसी आदतें अपनाकर समय से पहले बाल सफेद होने की प्रक्रिया को कुछ हद तक धीमा किया जा सकता है.