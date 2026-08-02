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घुटनों के दर्द में स्टेरॉयड इंजेक्शन या हायल्यूरॉनिक एसिड… दोनों में कौन है बेहतर? किसे कब मिल सकता फायदा

Osteoarthritis Relief Tips: पहले जहां ऑस्टियोआर्थराइटिस को उम्र बढ़ने की समस्या माना जाता था, वहीं अब कम उम्र के लोगों में भी घुटनों की परेशानी देखने को मिल रही है. दवाओं और फिजियोथेरेपी से पर्याप्त राहत न मिलने पर डॉक्टर कुछ मरीजों में कॉर्टिकोस्टेरॉयड या हायल्यूरॉनिक एसिड इंजेक्शन पर भी  विचार करते हैं. लेकिन, क्या दोनों इंजेक्शन एक जैसा काम करते हैं? किससे जल्दी राहत मिल सकता है? इस बारे में बता रही हैं सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा-

By: Lalit Kumar | Published: August 2, 2026 4:43:33 PM IST

जानिए, घुटनों के दर्द में स्टेरॉयड इंजेक्शन या हायल्यूरॉनिक एसिड में कौन है बेहतर? (AI)
जानिए, घुटनों के दर्द में स्टेरॉयड इंजेक्शन या हायल्यूरॉनिक एसिड में कौन है बेहतर? (AI)


Osteoarthritis Relief Tips: घुटनों में दर्द हो, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगे या कुछ कदम चलते ही जकड़न और तकलीफ शुरू हो जाए, तो रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है. पहले जहां ऑस्टियोआर्थराइटिस को उम्र बढ़ने की समस्या माना जाता था, वहीं अब कम उम्र के लोगों में भी घुटनों की परेशानी देखने को मिल रही है. दवाओं और फिजियोथेरेपी से पर्याप्त राहत न मिलने पर डॉक्टर कुछ मरीजों में कॉर्टिकोस्टेरॉयड या हायल्यूरॉनिक एसिड इंजेक्शन पर भी  विचार करते हैं. लेकिन, क्या दोनों इंजेक्शन एक जैसा काम करते हैं? किससे जल्दी राहत मिल सकता है? किसका असर ज्यादा समय तक रह सकता है? इस बारे में बता रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली की सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा-

डॉ. भुवना आहुजा के मुताबिक, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सही उपचार का चुनाव मरीज की उम्र, बीमारी की गंभीरता, दर्द की अवधि और घुटने की स्थिति को देखकर किया जाता है. इसलिए किसी भी इंजेक्शन को हर मरीज के लिए बेहतर विकल्प नहीं माना जा सकता है.

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आखिर क्यों होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस?

ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने के जोड़ के बीच मौजूद कार्टिलेज धीरे-धीरे घिसने लगता है. इससे हड्डियों के बीच घर्षण बढ़ सकता है और दर्द, सूजन, अकड़न तथा चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है. बढ़ती उम्र के अलावा अधिक वजन, पुराने चोट, जोड़ों पर लगातार दबाव और कुछ अन्य कारण इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं.

शुरुआत में वजन नियंत्रित करना, नियमित उचित व्यायाम, फिजियोथेरेपी और डॉक्टर की सलाह से दवाएं काफी मदद कर सकती हैं. जब इन उपायों से पर्याप्त राहत नहीं मिलती, तब कुछ मरीजों में इंजेक्शन उपचार पर विचार किया जाता है.

स्टेरॉयड इंजेक्शन कैसे करता है काम?

डॉक्टर के मुताबिक, कॉर्टिकोस्टेरॉयड इंजेक्शन का मुख्य उद्देश्य घुटने के जोड़ में मौजूद सूजन और उससे जुड़े दर्द को कम करना है. इसे खासकर तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब दर्द और सूजन काफी ज्यादा हो. इसका फायदा यह है कि कुछ मरीजों को अपेक्षाकृत जल्दी दर्द से राहत मिल सकती है. हालांकि, इसका असर आमतौर पर स्थायी नहीं होता और बार-बार इंजेक्शन लगवाना उचित नहीं माना जाता है. कितनी बार और कब इंजेक्शन दिया जाए, इसका फैसला डॉक्टर मरीज की स्थिति के आधार पर करते हैं.

हायल्यूरॉनिक एसिड इंजेक्शन क्या करता है?

हायल्यूरॉनिक एसिड शरीर में नेचुरली मौजूद एक पदार्थ है, जो जोड़ों के द्रव का हिस्सा होता है. इसे घुटने में इंजेक्ट करने का उद्देश्य जोड़ के वातावरण और मूवमेंट को बेहतर बनाने तथा कुछ मरीजों में दर्द कम करने में मदद करना है.

हालांकि, हायल्यूरॉनिक एसिड हर मरीज में समान फायदा नहीं देता है. इसके असर को लेकर वैज्ञानिक अध्ययनों में भी अलग-अलग परिणाम सामने आए हैं. इसलिए इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज या खराब हो चुके कार्टिलेज को दोबारा बनाने वाला इंजेक्शन नहीं समझना चाहिए.

दोनों में से कौन बेहतर?

डॉ. भुवना कहती हैं कि, इसका सीधा जवाब मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर मुख्य समस्या सूजन और तेज दर्द है, तो डॉक्टर कुछ मामलों में स्टेरॉयड इंजेक्शन पर विचार कर सकते हैं. वहीं, कुछ चुनिंदा मरीजों में हायल्यूरॉनिक एसिड विकल्प हो सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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