आपके घर में चुपके से Cancer बांट रही हैं ये 5 चीजें, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी; जल्दी निकालें घर से बाहर!

पॉल्यूशन, स्मोकिंग, एल्कोहॉल… आज के आधुनिक दौर में आप भी जानते हैं कि ये चीजें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो चीजें आपके घर के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं, क्या उनको लेकर आप श्योर हैं? क्योंकि कैंसर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके घर के अंदर और किचन में कई चीजें ऐसी हैं, जो आपके सीधा आपके खान-पान से जुडीं हैं और चुपके से कैंसर के कारणों में योगदान दे रही हैं. इस मामले में हार्टफोर्ड हेल्थकेयर कैंसर इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. एंड्रयू सैल्नर बताते हैं कि ज्यादातर लोग इस बात से अंजान हैं कि डेली यूज की छोटी-छोटी चीजें कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ) के संपर्क में ला सकती हैं. आज हम ऐसी चीजों की जानकारी आपको देंगे-

एयर फ्रेशनर और सेंटेड कैंडल

यदि आप भी अपने घर को महकाने के लिए एयर फ्रेशनर और खुशबूदार मोमबत्तियों का यूज करते हैं तो सावधान हो जाएं. इनमें सिथेटिक फ्रेगरेंस और पैराफिन मोम होता है, जो कैंसर पैदा करने वाले बेंजीन और टोल्यून जैसे कार्बनिक कंपाउंड रिलीज करती है. एक्सपर्ट बताते हैं कि ये चीजें नियमित इस्तेमाल करने से आप कैंसरकारी पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं. या इन्हें यूज करना बंद कर देना चाहिए या इस्तेमाल करते समय खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए.

नॉनस्टिक कुकवेयर

नॉनस्टिक कुकवेयर में खाना चिपकता नहीं है, लेकिन इसमें परफ्लुओरिनेटेड नामक कंपाउंड की कोटिंग की जाती है जो गर्म करने पर जहरीली गैस छोड़ती हैं. जब आप लोहे के जूने से नॉनस्टिक कुक वेयर को साफ करते हैं तो कई बार कोटिंग निकल जाती है, जिससे धीरे-धीरे रसायन आपके खाने में जाते हैं और कैंसर कार रिस्क पैदा करते हैं, इसलिए नॉन स्टिक कुकवेयर के पुराने होने या खरोंच आने पर बदलने की सलाह दी जाती है. एक्सपर्ट स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा या सिरेमिक-कोटेड ऑप्शन्स पर शिफ्ट करने की सलाह देते हैं जो हेल्दी, टिकाऊ होते हैं.

क्लीनिंग प्रोडक्ट

घर को बेदाग और साफ-सुथरा बनाने के लिए आप भी क्लीनिंग स्प्रे और लिक्विड यूज करते हैं तो सावधान हो जाएं. फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, स्प्रे जैसे तमाम प्रोडक्ट में फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया जैसे केमिकल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीज का रिस्क पैदा करते हैं. ऐसी स्थिति में इको फ्रैंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए. आप बेकिंग सोड़ा या सिरका में पानी मिलाकर भी यूज कर सकते हैं.

प्लास्टिक कंटेनर्स

कई लोग बचे हुए खाने को एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर्स में स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं,जो एक बार के लिए सुविधाजनक लगता है क्योंकि फूड वेस्ट नहीं होता, लेकिन वेस्टेज रोकने का ये तरीका आगे जाकर कैंसर का कारण बनता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि प्लास्टिक के डब्बों को गर्म करने पर बीपीए और थैलेट जैसे हार्मफुल केमिकल्स खाने में चले जाते हैं, इसलिए माइक्रोवेव और ओवन फ्रेंडली कंटेनर्स का यूज करने की सलाह दी जाती है.

ड्राई-क्लीनिंग के कपड़े

क्या आप भी अपनी महंगी साड़ी, कोट पेंट, कंबल जैसे तमाम कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं तो ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है. बेशक ड्राई क्लीनिंग के बाद शर्ट दिखने में एक दम नीट एंड क्लीन लगे, लेकिन ड्राई क्लीनिंग की प्रोसेस में परक्लोरोएथिलीन जैसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जो किड़नी और लिवर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होते. ऐसी स्थिति में ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों को पॉलीबैग से निकालकर खुली हवा में रखने की सलाह दी जाती है, पर्कोलेटर जमा न हों.

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