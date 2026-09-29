Kidney Stone: क्या 4-5 लीटर पानी पीने से गल जाता है किडनी का पत्थर? डॉक्टर ने बताया सच, जानें कितना पानी है सही

Kidney Stone Water Intake: ‘ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, पत्थर गल जाएगा.’ किडनी स्टोन होने पर अक्सर आपने लोगों को यह सलाह देते सुना होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि, वाकई 4-5 लीटर पानी पीने से किडनी का पत्थर घुलकर खत्म हो जाता है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टोन की समस्या में जरूरत से ज्यादा पानी पीना हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है. हालांकि, यहां एक बात समझनी होगी कि, पानी की भूमिका स्टोन के आकार और स्थिति पर भी निर्भर करती है. आइए जानते हैं इससे जुड़ी सच्चाई-

क्या पानी से किडनी स्टोन गल जाता है?

सीधी बात यह है कि, पानी ज्यादातर किडनी स्टोन को सीधे गलाने का काम नहीं करता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब पतला रहता है और छोटे स्टोन को urinary tract से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है. NIDDK के अनुसार, छोटे किडनी स्टोन बिना किसी प्रक्रिया के खुद भी निकल सकते हैं, जबकि बड़े या urinary tract को ब्लॉक करने वाले स्टोन में अलग उपचार की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए सिर्फ पानी के भरोसे स्टोन के इलाज में देरी करना सही नहीं है.

तो क्या 4-5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए?

हर व्यक्ति के लिए रोज 4-5 लीटर पानी पीना जरूरी नहीं है. पानी की जरूरत मौसम, शारीरिक गतिविधि, पसीना निकलने और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है. NIDDK की रिपोर्ट के मुताबिक, किडनी स्टोन से बचाव के लिए पर्याप्त तरल लेना महत्वपूर्ण है और कई स्वस्थ वयस्कों के लिए सामान्य तौर पर 6-8 गिलास पानी की सलाह दी जाती है, लेकिन जरूरत व्यक्ति के अनुसार बदल सकती है.

यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी की patient guidance में स्टोन दोबारा होने से रोकने के लिए रोज करीब 2.5-3 लीटर तरल, मुख्य रूप से पानी, धीरे-धीरे पूरे दिन लेने की सलाह दी जाती है.

छोटे स्टोन में पानी कैसे करता है मदद?

जब शरीर में पानी पर्याप्त होता है तो पेशाब dilute रहता है. इससे उन मिनिरल्स की कंसन्ट्रेशन कम रहती है जो स्टोन बनने में भूमिका निभा सकते हैं. अगर पहले से छोटा स्टोन मौजूद है और डॉक्टर को लगता है कि वह अपने आप निकल सकता है, तो पर्याप्त तरल उसे urinary tract से बाहर निकलने में मदद कर सकता है. लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा स्टोन ज्यादा पानी पीने से पिघल जाएगा.

किन मामलों में ज्यादा पानी पीना ठीक नहीं?

अगर किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर (kidney failure), हार्ट फेलियर (heart failure) या ऐसी कोई दूसरी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें तरल पदार्थ सीमित करने की जरूरत होती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के पानी की मात्रा बढ़ाना सही नहीं है.

कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें?

किडनी स्टोन के साथ तेज कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब में खून, पेशाब करने में परेशानी, उल्टी, बुखार या ठंड लगना जैसे लक्षण हों तो मेडिकल सलाह लेना जरूरी है. कुछ मामलों में स्टोन urinary tract को ब्लॉक कर सकता है और संक्रमण या दूसरी complications का खतरा बढ़ सकता है.