Kidney की सेहत के लिए रामबाण है ये 5 सुपरफूड्स,आज से ही डाइट में कर लें शामिल, फायदे जान दंग रह जाएंगे आप

Food For Kidney Health: किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर मूत्र बनाते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के नीचे स्थित सेम के आकार के अंग होते हैं। इतना ही नहीं, ये शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। ये रक्तचाप को नियंत्रित करने और कुछ हार्मोन बनाने में भी सहायक होते हैं। किडनी फेल होने के लक्षणों में थकान, पैरों और टखनों में सूजन, पेशाब में बदलाव, बार-बार पेशाब आना या पेशाब में खून आना, सांस लेने में तकलीफ, मतली, उल्टी और भूख न लगना शामिल हैं। अगर आप भी अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।



किडनी को स्वस्थ रखने के लिए खाएं ये चीज



मेवे और बीज



मेवे और बीज स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। हालाँकि, मेवे और बीज समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप नियमित रूप से मेवे और बीजों का सेवन करते हैं, तो इससे किडनी की सेहत में भी सुधार होगा। मेवे और बीज खाने से किडनी की सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है।

अनानास है बेहद फायदेमंद

अनानास विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है। इस फल का सेवन किडनी के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

सादा पानी नहीं, इन 5 चीजों को मिलाकर पीए पानी, पेट रहेगा हमेशा साफ और पाचन शक्ति होगा मजबूत

सेब किडनी को रखता है स्वस्थ

सेब एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि इनमें पोटेशियम, फॉस्फोरस और सोडियम कम होता है, जिससे ये किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं। अगर आप भी अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो रोज़ाना सेब का सेवन कर सकते हैं।

सब्जियों का जूस होता है लाभकारी

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोज़ सुबह सब्जियों का जूस पिएं। आप रोज़ सुबह खीरा, लौकी या पालक का जूस पी सकते हैं। इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। सब्जियों के जूस में विटामिन और मिनरल भी होते हैं, जो किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसलिए, आपको सुबह खाली पेट सब्जियों का जूस ज़रूर पीना चाहिए।

घी के साथ मिलाकर खा ले ये 1 चीज, मिलेंगे 1 नहीं 50 गजब के फायदे, किसी औषधि से कम नहीं इन दोनों को सेवन,…

फूलगोभी

फूलगोभी में पोटेशियम कम होता है और इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और फाइबर जैसे गुण भी होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं।

लहसुन का जरूर करें सेवन

रसोई में मौजूद लहसुन एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व किडनी को स्वस्थ रखने और उसे कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है।

क्या रोज दही खाना है सही, जानिए कब और कितना खाना है सही? नहीं तो सेहत पर पड़ सकता है भारी!

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।