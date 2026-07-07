किडनी को बुढ़ापे तक हेल्दी रखने के लिए क्या करें? रोजमर्रा की ये 5 आदतें चुपचाप पहुंचा सकती हैं नुकसान

Kidney Health: हमारा शरीर बिना किसी शोर-शराबे के हर दिन हजारों काम करता है और किडनी उन सबसे अहम अंगों में से एक है. यह खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने जैसे कई जरूरी काम करती है. लेकिन चिंता की बात यह है कि किडनी से जुड़ी कई बीमारियां लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के बढ़ती रहती हैं. ऐसे में रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. अच्छी बात यह है कि समय रहते इन आदतों को बदलकर आप अपनी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं.

किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं ये आदतें

1. कम पानी पीना: पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. हालांकि, पानी की सही मात्रा व्यक्ति की उम्र, मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

2. ज्यादा नमक खाना: भोजन में अधिक नमक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर किडनी की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर उसकी कार्यक्षमता प्रभावित कर सकता है.

3. बिना डॉक्टर के दर्द निवारक दवाएं लेना: बार-बार या लंबे समय तक कुछ दर्द निवारक दवाओं (Painkillers) का सेवन किडनी पर प्रतिकूल असर डाल सकता है. इसलिए किसी भी दवा का नियमित उपयोग केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें.

4. हाई ब्लड शुगर और बीपी को नजरअंदाज करना: डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी के प्रमुख कारणों में शामिल हैं. यदि ये नियंत्रित न रहें, तो समय के साथ किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है. नियमित जांच और दवाओं का पालन जरूरी है.

5. धूम्रपान और कम एक्सरसाइज: धूम्रपान रक्त संचार को प्रभावित करता है, जबकि शारीरिक गतिविधि की कमी मोटापा, डायबिटीज और हाई बीपी का जोखिम बढ़ा सकती है. ये सभी स्थितियां किडनी के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं.

किडनी को स्वस्थ रखने के आसान उपाय