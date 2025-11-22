Kidney Donation: किडनी डोनेट करने के बाद शरीर पर क्या असर पड़ता है? जानें पूरी जानकारी

Kidney Donation: किडनी डोनेट करना आजकल आम हो गया है. लेकिन किडनी डोनेट करते समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी होता है. किडनी डोनेट करने के बाद आपको शरीर में कमजोरी, इंफेक्शन होने की संभावना आदि की दिक्कतें होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. साथ ही अगर आप डोनर हैं तो किडनी दान करने के बाद आपको नियम से अपनी जांच, और अपनी किडनी का ख्याल रखना जरूरी होता है.

भारत में किडनी दान करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. साथ ही आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए. किडनी आप जीवित या मृत दाताओं से भी प्राप्त कर सकते हैं.

हाल ही में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पापा को दी थी. यह बहुत बड़ी बात है कि एक बेटी ने आगे बढ़कर अपने पिता को किडनी डोनेट की. लेकिन किडनी डोनेट करने के बाद जीवन आसान नहीं होता, बहुत सी ऐसी समस्याएं जिनका सामना करना पड़ सकता है. जानते हैं वो कौन-सी बातें हैं जो किडनी डोनेट करने के बाद ध्यान रखनी चाहिए.

किडनी डोनेशन के बाद हो सकती है यह परेशानी

वैसे किडनी किसी को भी दान में देना बहुत सुरक्षित होता है लेकिन कई लोगों को किडनी दान (Donate) करके के बाद किडनी की बीमारी, मधुमेह (Sugar) की दिक्कत और अन्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

किडनी डोनेट करने के बाद आपको 4 से 6 सप्ताह इस दर्द और सर्जरी से उबरने में लग सकते हैं. इस दौरान आपको लगभग एक महना या 40 दिन तक बेड रेस्ट करना चाहिए.

पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल से रिटायर्ड और सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के डायरेक्टर के रूप में रह चुके फिजीशियन डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद जो किडनी के लिए जानकार माने जाते हैं उनका मानना है कि उस व्यक्ति को किडनी डोनेट नहीं करनी चाहिए ब्लड प्रेशर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता. मधुमेह है या फिर खुद उसे किडनी में प्रॉब्लम है. किडनी डोनेट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए. उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए.

किडनी डोनेशन के बाद रखें इन बातों का ख्याल

सर्जरी के बाद आपको अपने सर्जरी की जगह पर टांको पर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

अपने खाने पिने का खास ख्याल रखें. बाहर का खाना ना खाएं. संतुलित आहार लें, बाहार का खाना खाने से बचें.

फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और कम फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट लें. प्रोटीन पॉउडर का सेवन न करें, जब तक कि डॉक्टर से सलाह ना ले लें.

भारी सामान उठाने से बचें. एक्सरसाइज ना करें, ऐसा काम ना करें, जिससे शरीर को कष्ट हो.

समय-समय पर डॉक्टर से अपनी जांच करवाते रहें.

इस सभी बातों का ख्याल रखने से आपकी किडनी कुछ समय के बाद नार्मल रूप से काम करने लगेगी.

किडनी डोनेट करने के बाद आप मोटापे से प्रभावित हो सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बेहद जरूरी है.

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती रहेगी वैसे-वैसे किडनी के काम करने की क्षमता में प्राकृतिक रूप से गिरावट आती रहेगी.

साथ ही किडनी डोनेट करने के बाद आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो सकती है.

