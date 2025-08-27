Home > हेल्थ > Kidney Damage होने पर सुबह के समय दिखते हैं ये 4 लक्षण, हो जाएं सावधान नहीं हो शरीर को हो सकता है भारी नुकसान

Kidney Damage होने पर सुबह के समय दिखते हैं ये 4 लक्षण, हो जाएं सावधान नहीं हो शरीर को हो सकता है भारी नुकसान

Kidney Damage Signs:सुबह के समय हमारा शरीर कई संकेतों के ज़रिए हमें स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। इसी तरह, किडनी की कई समस्याओं के लक्षण सुबह के समय दिखाई देते हैं।आइए जानते हैं कि किडनी खराब होने पर सुबह शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं।

Published: August 27, 2025 13:57:46 IST

Kidney Damage Symptoms :  सुबह के समय हमारा शरीर कई संकेतों के ज़रिए हमें स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में आगाह करने की कोशिश करता है। इसी तरह, किडनी की कई समस्याओं के लक्षण सुबह के समय दिखाई देते हैं। अक्सर हम इन्हें नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है।
अगर इन लक्षणों की समय पर पहचान कर ली जाए, तो किडनी डैमेज को बढ़ने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि किडनी खराब होने पर सुबह शरीर में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं।

चेहरे पर सूजन दिखाई देना

अगर सुबह उठने के बाद आपको चेहरे पर, खासकर आँखों के आसपास, असामान्य सूजन दिखाई दे, तो यह किडनी की समस्या का एक अहम संकेत भी हो सकता है। किडनी शरीर में मौजूद अतिरिक्त सोडियम और पानी को छानकर पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी में किसी भी तरह की समस्या शुरू होती है, तो वह उसे ठीक से छान नहीं पाती। इससे शरीर में नमक और पानी जमा होने लगता है, जिससे सूजन आ जाती है।

पेशाब में झाग

सुबह के पहले पेशाब पर ध्यान दें। अगर पेशाब में झाग आ रहा है और बार-बार पेशाब आने के बाद भी उसे जाने में समय लग रहा है, तो यह चिंता का विषय है। पेशाब में झाग आना इस बात का संकेत है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, जिसे ‘प्रोटीन्यूरिया’ कहते हैं। स्वस्थ गुर्दे रक्त में मौजूद ज़रूरी प्रोटीन को शरीर में रहने देते हैं और केवल अपशिष्ट पदार्थों को ही बाहर निकालते हैं। लेकिन जब गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो यह निस्पंदन प्रक्रिया समस्याग्रस्त हो जाती है, जिससे झाग बनने लगता है।

साँसों की दुर्गंध

अगर सुबह उठते ही मुँह से तेज़ और असामान्य गंध आती है, जो ब्रश करने के बाद भी पूरी तरह से दूर नहीं होती, तो यह गुर्दे की किसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। जब गुर्दे रक्त में मौजूद यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को छानने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनका स्तर बढ़ने लगता है। शरीर यूरिया को तोड़कर उसे अमोनिया जैसी गैस में बदल देता है, जो साँस के ज़रिए बाहर निकलती है और मुँह से अमोनिया जैसी गंध आने लगती है।


त्वचा का रूखापन

सुबह उठते ही बिना किसी कारण के त्वचा का रूखापन और तेज़ खुजली महसूस होना भी गुर्दे की खराबी का संकेत हो सकता है। गुर्दे का काम शरीर में खनिजों का संतुलन बनाए रखना होता है। किडनी खराब होने पर यह रक्त में फास्फोरस जैसे खनिजों की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाती। फास्फोरस का स्तर बढ़ने पर त्वचा में खुजली और रूखेपन की समस्या होने लगती है। साथ ही, रक्त में जमा विषाक्त पदार्थ भी त्वचा में जलन और खुजली पैदा कर सकते हैं।

