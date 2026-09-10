खाना खाते वक्त TV-मोबाइल से बनाएं दूरी, इस गंभीर परेशानी से का जोखिम हो जाएगा कम, डाइजेशन भी रहेगा बेहतर!

Disadvantages of watching TV while eating: सोचिए, सामने गरमा-गरम खाना रखा है और आपका ध्यान प्लेट से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर है. एक वीडियो खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है और इसी बीच पता ही नहीं चलता कि प्लेट कब साफ हो गई. कई लोगों की रोज की यह आदत देखने में सामान्य लगती है, लेकिन खाने के दौरान स्क्रीन पर लगातार नजर टिकाए रखना आपकी ईटिंग हैबिट्स को प्रभावित कर सकता है. खासतौर पर जब ध्यान खाने की बजाय टीवी, मोबाइल या किसी दूसरी स्क्रीन पर हो, तो व्यक्ति पेट भरने के संकेतों को कम महसूस कर सकता है और जरूरत से ज्यादा खाना खा सकता है. अब सवाल है कि आखिर, खाते समय स्क्रीन देखने से क्यों बढ़ सकता है खाना? आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियां-

खाते समय स्क्रीन देखने से क्यों बढ़ सकता खाना?

जब हमारा ध्यान खाने के बजाय किसी वीडियो, फिल्म या सोशल मीडिया पर होता है, तो हम इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि कितना खा चुके हैं और खाना कितनी तेजी से खा रहे हैं. इसे डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग कहा जाता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वाद, भूख और पेट भरने के संकेतों पर कम ध्यान दे सकता है. यही वजह है कि टीवी या मोबाइल देखते हुए खाना खाने की आदत ओवरईटिंग को बढ़ावा दे सकती है. कुछ शोधों में भी स्क्रीन के साथ खाने और अधिक कैलोरी लेने के बीच संबंध पाया गया है, हालांकि इसका असर हर व्यक्ति में समान नहीं होता है.

धीरे और ध्यान से खाना क्यों जरूरी?

खाने के दौरान सिर्फ प्लेट पर ध्यान देने से आप भोजन को बेहतर तरीके से चबा सकते हैं और अपनी भूख के संकेतों को पहचानने का मौका मिलता है. धीरे खाने से दिमाग को शरीर से मिलने वाले ‘पेट भरने’ के संकेत को महसूस करने के लिए भी समय मिलता है. यही कारण है कि माइंडफुल ईटिंग यानी ध्यान लगाकर खाना वजन और खाने की आदतों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकता है.

डाइजेशन से भी जुड़ी है यह आदत

खाने को अच्छी तरह चबाना पाचन प्रक्रिया का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर स्क्रीन देखते हुए व्यक्ति बहुत तेजी से खाना खाता है या भोजन ठीक से नहीं चबाता, तो उसे पेट भारी लगना, गैस या असहजता जैसी समस्या महसूस हो सकती है. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि केवल टीवी या मोबाइल बंद करने से डाइजेशन की हर समस्या ठीक हो जाएगी. पाचन पर खान-पान, भोजन की मात्रा, फाइबर, पानी और शारीरिक गतिविधि जैसे कई कारकों का असर पड़ता है.

आज से अपनाएं ‘नो-स्क्रीन मील’ रूल

अगर आपको अक्सर खाना खाते समय मोबाइल देखने या टीवी चलाने की आदत है, तो शुरुआत दिन में सिर्फ एक मील से करें. खाने की प्लेट के साथ मोबाइल रखने के बजाय उसे थोड़ी दूरी पर रखें और टीवी बंद करके भोजन करें.