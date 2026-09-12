Home > हेल्थ > रोज सुबह खाली पेट पपीता खाने से शरीर में क्या होता है? 90% लोग हैं कंफ्यूज, डाइटिशियन ने बताए चौंकाने वाले फायदे

रोज सुबह खाली पेट पपीता खाने से शरीर में क्या होता है? 90% लोग हैं कंफ्यूज, डाइटिशियन ने बताए चौंकाने वाले फायदे

Khali Pet Papita Khane Ke Fayde: सुबह उठते ही खाली पेट क्या खाएं, इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. कोई केले को बेहतर मानता है तो कोई फलों का सेवन नाश्ते के बाद करने की सलाह देता है. लेकिन, इन सबके बीच पपीता एक ऐसा फल है, जिसे पाचन के लिए खास तौर पर पसंद किया जाता है.

By: Lalit Kumar | Published: September 12, 2026 4:14:11 PM IST

रोज सुबह खाली पेट पपीता खाने से शरीर में क्या होता है? (Canva)
रोज सुबह खाली पेट पपीता खाने से शरीर में क्या होता है? (Canva)


Khali Pet Papita Khane Ke Fayde: सुबह उठते ही खाली पेट क्या खाएं, इसे लेकर अक्सर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. कोई केले को बेहतर मानता है तो कोई फलों का सेवन नाश्ते के बाद करने की सलाह देता है. लेकिन, इन सबके बीच पपीता एक ऐसा फल है, जिसे पाचन के लिए खास तौर पर पसंद किया जाता है. मीठे स्वाद के साथ फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर पपीता आपकी डाइट का हिस्सा बन सकता है. खासकर सुबह इसका सेवन करने को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं. 

लेकिन क्या रोज खाली पेट पपीता खाना वाकई फायदेमंद है? क्या इससे कब्ज और पाचन जैसी परेशानियों में मदद मिल सकती है? और क्या इसे खाने का सुबह का समय ही सबसे बेहतर है? इन सवालों को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है. डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक, नोएडा की क्लीनिकल डाइटिशियन खुशबू शर्मा बताती हैं कि पपीते को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन सुबह इसे डाइट में शामिल करने से इसके पोषक तत्वों का लाभ लेने का अच्छा मौका मिल सकता है. 

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खाली पेट पपीता खाने के फायदे

इम्युनिटी बूस्ट करे: डाइटिशियन खुशबू शर्मा के मुताबिक, पपीते में विटामिन सी के साथ-साथ अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. यदि पपीता फल नियमित रूप से खाया जाए, तो ये पोषक तत्व बेहतर अवशोषित होते हैं और स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं. इसमें मौजूद गुण, संक्रमण से लड़ने, सूजन और शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं.

वजन घटाए: मोटापे की समस्या से परेशान लोगों को पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए. दरअसल, पपीते के फल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है. ऐसे में इसे खाने के तुरंत बाद पेट भरा-भरा महसूस होने लगता है. इससे ओवरईटिंग से बचाव होता है, जिससे शरीर का वजन कम हो सकता है. ऐसे में जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए पपीता फायदे का सौदा है.

पाचन बढ़ाए: एक्सपर्ट के मुताबिक, डायटरी फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट होने के साथ ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और भोजन को पचाने में सहायता करते हैं. यह कब्ज और ब्लोटिंग को रोकता है और आंत की अन्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है.

स्किन हेल्दी रखे: पपीता एक हेल्दी आंत को बढ़ावा देने में मदद करता है. यह हेल्दी स्किन को और बढ़ावा देता है और मुंहासे और पिंपल्स जैसी समस्याओं को रोकता है. इसके अलावा एंटीऑक्सिडेंट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और शरीर में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता, स्किन को नेचुरल चमक देता है.

हार्ट को जोखिम से बचाए: पपीता में विटामिन C और लाइकोपीन की मात्रा काफी होती है, जिससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है. पपीता का सेवन करने से हार्ट डिजीज का खतरा भी कम हो सकता है. पपीता गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है.

आंखों की रोशनी बढ़ाए: पपीता विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आंखों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. इस फल को नियमित रूप से पपीते का फल खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की समस्याएं कम होती हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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