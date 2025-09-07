Home > लाइफस्टाइल > क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!

क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!

Smartphones & Sex Life: एक स्टडी में यह सामने आया है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल 20 से 45 वर्ष के लोगों की यौन क्षमता पर नकारात्मक असर डाल रहा है।आइए जानते हैं इसके बारे में…

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 7, 2025 11:58:39 IST

How Your Smartphone Is Affecting Your Sex Life
How Your Smartphone Is Affecting Your Sex Life

Sex Life Alert: स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल अब सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को ही नहीं प्रभावित कर रहा, बल्कि इसका असर यौन जीवन पर भी पड़ रहा है। मोरक्को के कासाब्लांका स्थित शेख खलीफा बेन जायद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हॉस्पिटल के यौन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। इस अध्ययन के मुताबिक, शामिल किए गए लोगों से लगभग 60% लोगों ने माना कि स्मार्टफोन के चलते उनकी सेक्स लाइफ में दिक्कतें आई हैं। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अध्ययन में शामिल सभी 600 प्रतिभागियों के पास स्मार्टफोन थे, जिनमें से 92% लोग इसे रात में इस्तेमाल करते थे। वहीं, केवल 18% लोगों ने बताया कि वे फोन को बेडरूम में फ्लाइट मोड पर रखते हैं।

स्मार्टफोन का यूज कर रहा सेक्स लाइफ को प्रभावित

इस रिपोर्ट से साफ है कि रात में स्मार्टफोन का लगातार इस्तेमाल यौन स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है और यह समस्या बढ़ती उम्र और सेक्स लाइफ पर भी असर डाल सकती है। अध्ययन में यह पाया गया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल यौन क्षमता पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इसमें शामिल 60% लोगों ने माना कि उनका सेक्स लाइफ सीधे तौर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 50% लोगों ने बताया कि उनके यौन जीवन में सुधार नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण लंबे समय तक स्मार्टफोन का लगातार उपयोग है।

अमेरिका के अध्ययन के अनुसार

अमेरिका की कंपनी श्योरकॉल के एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि लगभग तीन-चौथाई लोग रात को अपने बिस्तर पर या उसके पास स्मार्टफोन रखकर सोते हैं। जो लोग फोन को पास रखते हैं, उन्होंने बताया कि डिवाइस से दूर होने पर उन्हें चिंता या असहजता महसूस होती है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में से लगभग एक तिहाई लोगों का मानना है कि आने वाले कॉल का जवाब देने की मजबूरी भी उनके सेक्स लाइफ में बाधा डालती है।

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: How long does it take to satisfy a woman in bedhow to keep your sexlife exciting after marriageHow Your Smartphone Is Affecting Your Sex Life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!
क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!
क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!
क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?