क्या मोबाइल की आदत कर रही है रोमांस पर वार? रात को पास रखने से बिगड़ रही है सेक्स लाइफ!

Sex Life Alert: स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल अब सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को ही नहीं प्रभावित कर रहा, बल्कि इसका असर यौन जीवन पर भी पड़ रहा है। मोरक्को के कासाब्लांका स्थित शेख खलीफा बेन जायद अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हॉस्पिटल के यौन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। इस अध्ययन के मुताबिक, शामिल किए गए लोगों से लगभग 60% लोगों ने माना कि स्मार्टफोन के चलते उनकी सेक्स लाइफ में दिक्कतें आई हैं। मोरक्को वर्ल्ड न्यूज में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि अध्ययन में शामिल सभी 600 प्रतिभागियों के पास स्मार्टफोन थे, जिनमें से 92% लोग इसे रात में इस्तेमाल करते थे। वहीं, केवल 18% लोगों ने बताया कि वे फोन को बेडरूम में फ्लाइट मोड पर रखते हैं।

स्मार्टफोन का यूज कर रहा सेक्स लाइफ को प्रभावित

इस रिपोर्ट से साफ है कि रात में स्मार्टफोन का लगातार इस्तेमाल यौन स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है और यह समस्या बढ़ती उम्र और सेक्स लाइफ पर भी असर डाल सकती है। अध्ययन में यह पाया गया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल यौन क्षमता पर नकारात्मक असर डाल रहा है। इसमें शामिल 60% लोगों ने माना कि उनका सेक्स लाइफ सीधे तौर पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 50% लोगों ने बताया कि उनके यौन जीवन में सुधार नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण लंबे समय तक स्मार्टफोन का लगातार उपयोग है।

अमेरिका के अध्ययन के अनुसार

अमेरिका की कंपनी श्योरकॉल के एक सर्वेक्षण में सामने आया है कि लगभग तीन-चौथाई लोग रात को अपने बिस्तर पर या उसके पास स्मार्टफोन रखकर सोते हैं। जो लोग फोन को पास रखते हैं, उन्होंने बताया कि डिवाइस से दूर होने पर उन्हें चिंता या असहजता महसूस होती है। इसके अलावा, सर्वेक्षण में शामिल प्रतिभागियों में से लगभग एक तिहाई लोगों का मानना है कि आने वाले कॉल का जवाब देने की मजबूरी भी उनके सेक्स लाइफ में बाधा डालती है।

